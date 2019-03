TIM porta il 5G alla Milano Digital Week

Filippo Vendrame,

TIM è protagonista alla Milano Digital Week con un ricco programma di eventi dedicati all’innovazione tecnologica ed in particolare al 5G. Si potranno approfondire, per esempio, potenzialità e vantaggi offerti dalla nuova rete 5G di TIM attraverso demo “live” di servizi evoluti per le Smart City.

Più nello specifico, il 14 e il 15 marzo, presso il TIM WCAP in via Magolfa 8, la nuova rete 5G di TIM sarà protagonista delle conferenze “Servizi 5G innovativi per la Smart City”. Saranno illustrate le sperimentazioni in corso e si potranno conoscere innovativi servizi abilitati dalla nuova tecnologia, quali: Smart City Control Room, che permette l’accesso integrato ai vari servizi 5G per la città realizzati su connettività NarrowBand-IoT di TIM per la gestione intelligente del traffico, dei parcheggi, dell’illuminazione, della raccolta dei rifiuti ed altro; Bus As A Sensor, la piattaforma che utilizza i mezzi di trasporto urbani per monitorare in tempo reale la qualità ambientale e abilitare servizi innovativi IoT; Smart City Virtual Reality, che, attraverso l’utilizzo di specifici occhiali VR, consente di vivere un’esperienza di visita virtuale di un luogo turistico anche da remoto e di interagire in tempo reale con guide presenti sul posto; People CrowdSensing, una mobile app che, attraverso i dati provenienti dalla rete, dai sensori IoT e dai social (utilizzando dati anonimi e aggregati, raccolti nel rispetto della normativa sulla privacy), permette di essere aggiornati su quanto succede nella Smart City attraverso i tweet trends più gettonati e le variazioni dei flussi di presenze di persone in specifici punti di interesse; Smart City LiFi, una innovativa soluzione di trasmissione dati wireless tramite luce LED, realizzata in collaborazione con la startup To Be, accelerata da TIM WCAP, che permette, per esempio, di ricevere su un’app informazioni di prossimità ed accesso alla rete esponendo il device mobile all’illuminazione LiFi.

TIM parteciperà inoltre al convegno “La Sicurezza Urbana e Cyber: come proteggere i cittadini di Milano” (14 marzo, alle 11) presso Palazzo Giureconsulti e al convegno sul 5G (14 marzo, alle 14.30) presso l’Università Bocconi.