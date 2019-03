Xbox One S All-Digital Edition, debutto ad aprile

Filippo Vendrame,

Microsoft si starebbe preparando a lanciare nel mese di aprile la sua più volte chiacchierata console Xbox One S senza lettore ottico che dovrebbe essere chiamata Xbox One S All-Digital Edition. Il debutto nei negozi sarebbe fissato, invece, per il mese di maggio.

Di questa nuova e molto particolare variante della console Xbox One si era iniziato a parlare già dalla fine dello scorso anno e diversi report l’avevano identificata con il nome in codice “Xbox Maverick“. L’indiscrezione sull’imminente presentazione della console Xbox One S All-Digital Edition arriva da Windows Central che evidenzia che questo prodotto è stato sviluppato esplicitamente per gestire esclusivamente i giochi in formato digitale, quelli scaricabili dell’Xbox Store. Con il mercato che sempre di più si rivolge ai giochi in formato digitale, la mossa di Microsoft ha molto senso. Non è chiaro se questa console disporrà di altre modifiche hardware ma la rimozione del lettore ottico fa immaginare che possa venire proposta ad un prezzo inferiore rispetto alla canonica versione della console Xbox One S attualmente in commercio.

La nuova Xbox One S All-Digital Edition sarebbe stata progettata per spingere ulteriormente su Xbox Game Pass, l’abbonamento di Microsoft che permette di poter accedere ad un enorme archivio di titoli digitali da giocare liberamente a fronte di un canone mensile.

Si dice inoltre che Microsoft stia creando un’opzione per vendere questa console con alcuni giochi preinstallati, in modo che gli acquirenti possano scegliere i titoli che vogliono installare prima che la console venga spedita.

Microsoft sta inoltre preparando il suo servizio di streaming di giochi xCloud e questa nuova console potrebbe essere lo strumento di gioco perfetto da abbinare a questo nuovo ed innovativo servizio di gaming.