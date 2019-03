Account Twitter: guida all’iscrizione

Candido Romano,

Twitter è il social network che più di tutti ha avuto successo per la velocità con cui è possibile condividere un pensiero, un immagine o un contenuto multimediale. In questa guida all’iscrizione viene spiegato passo passo come creare un account personale e accedere quindi al servizio di microblogging più famoso al mondo. Per farlo è necessario possedere un indirizzo email o numero di telefono, per una procedura veloce e molto semplice. Ci s può iscrivere sia tramite un computer desktop che da mobile con smartphone o tablet.

Come iscriversi a Twitter dal computer

Basta andare sulla pagina principale, su cui è presente il form di iscrizione, oppure direttamente a questo indirizzo. Una volta premuto il tasto “iscriviti” si dovrà seguire la procedura guidata, inserendo il numero di telefono o indirizzo email. Se si sceglie di iscriversi tramite indirizzo mail, verrà recapitata un’email all’indirizzo scelto, per poterlo verificare.

Se si sceglie il numero di telefono, verrà inviato un SMS con un codice da inserire per verificare il numero. Si può anche richiedere la chiamata per convalidare il proprio numero di telefono. A quel punto non si deve fare altro che inserire il codice nella casella.

Durante il processo di iscrizione si possono spuntare diverse caselle riguardo la possibilità di essere trovati su Twitter tramite l’email o il numero di telefono, oppure spuntare la casella per ricevere annunci migliori. Una volta conclusa la procedura, c’è la possibilità di cambiare il nome utente che in automatico viene assegnato dal social network. Basta cliccare sull’icona dell’omino in alto e scegliere impostazioni, privacy e inserire il nome utente che si preferisce. Il nome utente deve avere una lunghezza inferiore ai 15 caratteri.

Come iscriversi a Twitter da mobile

Twitter è chiaramente disponibile anche su Android e iOS, è possibile quindi scaricare l’applicazione sia dal Play Store che da App Store. Dopo averla installata basterà premere “Inizia” per creare un account. Anche in questo caso ci si può iscrivere con il numero di telefono o indirizzo email. Si applicano le stesse regole per l’iscrizione tramite computer.

Una volta verificata la mail o il codice tramite SMS si deve scegliere una password, di almeno 6 caratteri. Si può anche collegare la rubrica del telefono all’account Twitter, per consentire la connessione veloce con le persone che già hanno un profilo. Si procede poi con la personalizzazione dell’account, delle preferenze e la scelta su chi seguire. Anche per la versione mobile bisognerà andare in impostazioni, poi privacy per modificare il nome utente che Twitter fornisce in automatico.