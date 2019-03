Huawei è sponsor della Roma-Ostia

Antonino Caffo,

Huawei Consumer Business Group Italia torna ad essere protagonista della Roma-Ostia, uno dei principali eventi sportivi di running in Italia. Per il secondo anno consecutivo, l’azienda cinese conferma la presenza all’edizione numero 45 della mezza maratona Roma-Ostia che si terrà il prossimo 10 marzo, in qualità di Title sponsor.

Huawei ribadisce così il suo impegno nei confronti dello sport, promuovendo il concetto di performance, ovvero un’occasione di confronto per mettersi alla prova e migliorare le proprie prestazioni: competitività, dedizione e determinazione sono alcuni dei valori che la compagnia ha fatto propri come focus della propria mission, improntata alla filosofia del “Make it Possible”. Oltre ad essere sponsor, Huawei fornisce anche il suo Watch GT ai pacemaker. Per la prima volta, la Roma-Ostia ha ricevuto la prestigiosa Gold Label, il marchio di eccellenza della IAAF, che riconosce la Half Marathon come una tra le gare podistiche più importanti a livello internazionale.

Siamo felici di confermare di essere, anche quest’anno, title sponsor di uno dei più importanti eventi di running italiani ed essere vicini ai nostri utenti e alle loro passioni. Poter essere parte di una manifestazione sportiva come la mezza maratona Huawei Roma-Ostia è per noi un’occasione molto importante per confermare il nostro legame con il mondo dello sport e con i valori che rappresenta – ha commentato Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director Consumer Business Group Huawei Italia.

Durante l’evento, vi saranno una serie di iniziative sia prima, che dopo e durante la gara, per far conoscere a tutti l’azienda e i suoi prodotti, tra cui la serie Mate 20, oltre che partecipare attivamente alla competizione. Ecco allora un’area dedicata alla performance, una per Hi Health e un photobooth. Per ogni sfida verrà consegnato un gadget.