Realtà virtuale su Nintendo Switch: Labo Kit VR

Marco Locatelli,

Alla fine anche Nintendo ha “ceduto” alla realtà virtuale. Il 12 aprile, infatti, la grande N lancerà sul mercato Nintendo Labo: Kit VR, per Nintendo Switch.

Nintendo Labo: Kit VR è il quarto kit della serie Nintendo Labo, che fornisce gli strumenti per montare creazioni di cartone chiamate Toy-Con e usarle in una varietà di giochi mentre si scopre come la tecnologia di Nintendo Switch permette al tutto di funzionare. Nintendo Labo: Kit VR include sei Toy-Con da montare, tra cui il visore VR Toy-Con, che si combinano con le altre creazioni incoraggiando i giocatori a usare gesti e movimenti naturali per interagire con il mondo di gioco e arricchendo l’esperienza Nintendo Labo. Si può ad esempio respingere un’invasione aliena con il blaster Toy-Con, visitare un colorato oceano e scattare foto delle creature marine con la fotocamera Toy-Con e molto altro.

Nintendo Labo: Kit VR incoraggia i giocatori a scambiarsi i Toy-Con, così tutte le persone nella stanza possono unirsi al divertimento. Per favorire questo modo di giocare socievole, i giocatori possono inserire la console Nintendo Switch nel visore VR Toy-Con e tenerla al livello degli occhi per esplorare giochi ed esperienze diverse, senza bisogno di cinghie.

Nintendo Labo: Kit VR sarà disponibile in due configurazioni primarie: una che include tutti i Toy-Con e una che include una selezione più piccola di progetti per iniziare:

Nintendo Labo: Kit VR: il Nintendo Labo: Kit VR completo include il software per Nintendo Switch e i materiali per costruire tutti e sei i Toy-Con: il visore VR Toy-Con, il blaster Toy-Con, la fotocamera Toy-Con, l’uccello Toy-Con, il pedale eolico Toy-Con e l’elefante Toy-Con. Sono inoltre inclusi un portaschermo e un supporto di sicurezza*. È una buona scelta per i bambini e le famiglie che vogliono godersi l’esperienza completa.

Nintendo Labo Toy-Con 04: Kit VR – Set base + blaster: il Set base include il software per Nintendo Switch, più tutte le parti necessarie per creare il visore VR Toy-Con e il blaster Toy-Con, oltre al portaschermo e al supporto di sicurezza. Il Set base è un ottimo punto di partenza per iniziare a scoprire il mondo di Nintendo Labo VR.

I giocatori che possiedono il Set base possono acquistare i seguenti Set di espansione opzionali (non includono il visore VR Toy-Con o il software Nintendo Labo: Kit VR) per espandere la loro esperienza:

Nintendo Labo: Kit VR – Set di espansione 1: il Set di espansione 1 include l’elefante Toy-Con e la fotocamera Toy-Con.

Nintendo Labo: Kit VR – Set di espansione 2: il Set di espansione 2 include il pedale eolico Toy-Con e l’uccello Toy-Con.

La creativa modalità Garage Toy-Con, inclusa in tutti i software Nintendo Labo, fa il suo ritorno con Nintendo Labo: Kit VR e offre strumenti di programmazione di base con cui i giocatori possono sperimentare. Maggiori dettagli sulle esperienze offerte da Nintendo Labo: Kit VR saranno svelati in futuro. Nintendo Labo: Kit VR – Set base + blaster e il Nintendo Labo: Kit VR completo saranno disponibili nei negozi dal 12 aprile. Ulteriori informazioni su Nintendo Labo: Kit VR sono disponibili sul sito dedicato.