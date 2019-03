TIM: Giga e sconti per la Festa della Donna

Filippo Vendrame,

La Festa della Donna è oramai alle porte e TIM ha deciso di festeggiare questa ricorrenza proponendo alcune simpatiche promozioni valide per tutti i suoi clienti. Entro il 9 marzo 2019, i clienti dell’operatore potranno attivare una sola volta e senza alcun costo un’opzione che permette di poter ricevere 8 Giga di traffico extra da consumare nell’arco di 24 ore.

Per i clienti TIM iscritti al programma fedeltà TIM Party sarà possibile attivare gratuitamente un’opzione che permette di poter disporre di Giga illimitati per 3 giorni. Questa offerta dati potrà essere sottoscritta solamente dai primi 500 mila richiedenti. I bonus di traffico dati hanno priorità rispetto al traffico del profilo tariffario attivo sulla SIM. Si può verificare l’avvenuta attivazione nella sezione MyTIM Mobile del sito TIM, sull’APP MyTIM Mobile o chiamando il numero gratuito 409161. Per la Festa della Donna, TIM offre anche 4 voucher per andare al cinema in 2 al prezzo di 1, da utilizzare dal lunedì al venerdì, in quattro giorni diversi, esclusi festivi e prefestivi. Infine, l’operatore ha deciso di proporre in sconto, ma solo online, una serie di prodotti come smartphone, accessori, smartband, prodotti per le smart home e tanto altro ancora.

Per esempio, l’iPhone XS 64 GB è proposto al prezzo di 1129,99 euro.

Da TIM una serie di offerte sicuramente molto interessanti riscattabili da tutti i suoi clienti. Un modo un po’ diverso dal solito per festeggiare nel migliori dei modi la ricorrenza dell’8 marzo.

Tutti i dettagli delle diverse offerte che compongono la promozione per la Festa della Donna di TIM sono disponibili direttamente all’interno di una pagina dedicata del sito dell’operatore.