Windows 10 20H1 build 18850 agli Insider, novità

Microsoft ha rilasciato la nuova build 18850 di Windows 10 20H1 agli Insider che fanno parte del canale Skip Ahead. Trattasi della nuova build di sviluppo del futuro grande step funzionale del sistema operativo che arriverà solamente nella primavera del 2020. Il change log non mette in evidenza grandissime novità. Del resto, Windows 10 20H1 è ancora all’inizio del suo sviluppo e la casa di Redmond sta solamente preparando il terreno per tutte le novità che arriveranno in futuro.

Piccole novità, comunque, per l’applicazione “Cattura e Note” che permette di scattare screenshot e di applicarvi delle note. Microsoft ha risolto alcuni bug di quest’applicazione ed ha aggiunto il supporto alle immagini nel formato PNG. La casa di Redmond, tuttavia, evidenzia che queste novità non solo vincolate a questa build di sviluppo di Windows 10. Questo significa che questa nuova versione dell’app potrebbe arrivare molto presto per tutti. Il change log della build 18850 di Windows 10 20H1 segnala poi solamente una lunga lista di correttivi e di ottimizzazioni. Presenti anche diversi problemi che potrebbero pregiudicare la normale esperienza d’uso del sistema operativo.

Proprio al riguardo, Microsoft segnala che questa build potrebbe non risultare particolarmente stabile proprio in virtù del fatto che è all’inizio del suo percorso di sviluppo. Il suggerimento, quindi, è quello di sperimentarla solamente all’interno di macchine specificatamente adibite ai test.

Sebbene non sia stato ufficialmente chiarito, il motivo per cui Microsoft avrebbe iniziato a testare con così largo anticipo Windows 10 20H1 sarebbe dovuto alla volontà di allineare lo sviluppo di Windows 10 con quello di Azure.

Maggiori informazioni sulle future novità che proporrà questa nuova versione di Windows 10 saranno probabilmente svelate a maggio in concomitanza con l’evento Build 2019 dedicato agli sviluppatori.