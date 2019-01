Microsoft Build 2019 dal 7 al 9 maggio?

Filippo Vendrame,

L’appuntamento 2019 di Microsoft Build dovrebbe tenersi dal 7 al 9 maggio. Trattasi dell’annuale importante conferenza per gli sviluppatori durante la quale la casa di Redmond è solita presentare moltissime novità del suo ecosistema software. Solitamente si parla di Windows 10, di Office e di moltissimi altri importanti prodotti. Questo importante appuntamento solitamente si tiene o a San Francisco o a Seattle.

La società non ha ancora ufficializzato i dettagli di Build 2019. Tuttavia, all’interno del regolamento di un’hackathon che l’azienda sta ospitando, è stato trovato un preciso riferimento all’appuntamento 2019 di Build. Secondo quanto scoperto, l’importante conferenza per gli sviluppatori si terrà a Seattle tra i 7 ed il 9 maggio 2019. Se l’appuntamento sarà confermato, sarà la terza volta di fila che la sede di Seattle è stata scelta per ospitare l’evento di Build. Non rimane quindi che attendere l’ufficialità da parte di Microsoft che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Difficile capire, oggi, quali saranno i principali temi che la casa di Redmond affronterà durante Build 2019. Sicuramente si parlerà dell’evoluzione di Windows 10 e quindi la casa di Redmond potrebbe annunciare non solo nuove funzionalità in arrivo ma anche la prossima introduzione del tanto chiacchierato Windows Lite, una versione alleggerita del sistema operativo che potrebbe essere utilizzata per dispositivi economici da contrapporre ai Chromebook.

Build 2019 potrebbe essere anche il perfetto palcoscenico per presentare HoloLens 2, così come nuove funzionalità cloud per le aziede.

Difficile, comunque, fare delle ipotesi oggi visto che a Build 2019 mancherebbero ancora 5 mesi. Sicuramente se ne saprà di più nel corso dei prossimi mesi ma l’unico dato oggettivo è che come ogni anno, Build sarà un evento molto importante per la società e per tutti i suoi sviluppatori.