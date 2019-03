Cancellare account Twitter: come fare

Candido Romano,

Ogni giorno tantissime persone si iscrivono a Twitter, ma ci sono anche molte altre che vorrebbero lasciare il social network. In questa guida viene quindi illustrato come cancellare l’account Twitter, sia in maniera permanente che temporanea, disattivandolo. L’account può essere cancellato e tutti i dati eliminati, ma se si cambia idea si può tornare indietro entro 30 giorni. Dopo questo periodo i dati vengono permanentemente eliminati.

Prima di procedere alla cancellazione dell’account Twitter sarebbe bene effettuare una copia backup dei dati. Per farlo basta andare in impostazioni, scorrere in basso alla voce “i tuoi dati Twitter” e ancora in basso con il pulsante “richiedi i dati”. Successivamente, sempre in impostazioni, andare in account e selezionare “richiedi il tuo archivio”, per scaricare tutti i propri tweet a partire dal primo.

Per procedere con la disattivazione bisogna andare sulla foto in alto a destra e selezionare Impostazioni e Privacy. Andare alla voce Account, poi su “Disattiva il mio account” scorrendo in fondo. Una volta lette le informazioni sulla disattivazione dell’account, si può procedere su Disattiva @nomeutente. Verrà successivamente richiesto di nuovo l’inserimento della password, poi l’ultima richiesta di conferma di disattivazione dell’account. In alternativa basta andare a questo indirizzo, a patto che si sia già fatto il login.

Da questo punto in poi partono i 30 giorni di tempo per ripensarci. Per riattivare l’account basta fare di nuovo l’accesso, mentre sarà cancellato definitivamente dopo questo periodo di tempo. Se si vuole usare il nome utente o l’indirizzo email su un altro account, bisogna prima modificarlo e confermare la modifica, poi procedere con la disattivazione. Twitter sostiene di non aver nessun controllo sui contenuti indicizzati sui motori di ricerca come Google e Bing.

L’account disattivato, incluso il nome utente e profilo pubblico, non sarà più visibile su twitter.com, nella versione iOS e quella Android. Il profilo nonostante l’eliminazione può risultare visibile sui motori di ricerca per qualche tempo.