Helbiz, monopattini elettrici anche su Moovit

Candido Romano,

Heilbiz e Moovit hanno concluso una partnership per mettere a disposizione degli utenti milanesi i monopattini elettrici HelbizGo in sharing direttamente sull’app Moovit. L’obiettivo è quello di facilitare gli spostamenti nel centro di Milano rendendoli più semplici. Moovit è l’app per il trasporto pubblico più utilizzata e grazie ad essa gli utenti di Milano possono sapere in tempo reale quali sono i monopattini elettrici di Helbiz più vicini a loro, disponibili in condivisione. La partnership fra Heilbiz e Moovit si pone l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una mobilità multimodale ed eco-sostenibile.

Bonus per gli utenti che utilizzano i monopattini in sharing

È previsto un bonus per gli utenti di Moovit che scaricheranno l’app Helbiz per utilizzare il servizio per la prima volta. Questi infatti riceveranno un bonus, valido fino al 15 marzo, di una corsa da 10 minuti sul primo noleggio. Per usufruire dello sconto basta inserire il codice promozionale MOOVIT.

Salvatore Palella, CEO di Helbiz, ha commentato l’ultima novità introdotta nella mobilità di Milano:

La partnership con Moovit si inserisce in un percorso di trasformazione della mobilità che ha nell’utenza cittadina il suo focus principale. In questo senso, l’integrazione del nostro servizio di monopattini in sharing all’interno di una piattaforma di riferimento per il trasporto pubblico rappresenta una grande facilitazione per tutti gli amanti della smart mobility.

Cos’è Helbiz

Helbiz è una società americana fondata nel 2017 da Salvatore Palella con sede a New York. L’azienda vuole affermarsi come una piattaforma innovativa per il noleggio di veicoli di trasporto. Attualmente Helbiz è presente in 10 Paesi nel mondo e il suo sviluppo si basa sulla connettività on-board, elettrificazione, trasporto condiviso e on-demand.

HelbizGo invece è il servizio per il noleggio di monopattini elettrici che offre agli utenti la possibilità di usufruire di un mezzo pratico ed economico per gli spostamenti. Si basa infatti su un’applicazione mobile gratuita scaricabile da smartphone per poter effettuare la geolocalizzazione dei monopattini e il loro sblocco con la scansione di codice QR che si trova sul manubrio. Il monopattino può essere riconsegnato in modalità free floating. L’utente infatti può parcheggiare il monopattino sul posto senza essere costretto a collocarlo in punti predefiniti.