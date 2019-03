Microsoft rinnova Skype per Web

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato la disponibilità per tutti di una versione completamente rinnovata di Skype per Web. La casa di Redmond ha finalmente deciso di dare a tutti la possibilità di disporre di tutte le ultime funzionalità per la versione web based del suo client di comunicazione che erano in test da un po’ di tempo. Anche attraverso Skype per Web gli utenti potranno quindi disporre della medesima esperienza d’uso della applicazione per computer.

Oltre ad un rinnovato design, arrivano anche tante novità a livello di funzionalità. Innanzitutto debuttano le videochiamate in HD. Gli utenti saranno anche in grado di registrare le chiamate, proprio come oggi è possibile fare sul client desktop. Il design aggiornato introduce anche un nuovo pannello delle notifiche dove sarà possibile trovare le reazioni ai messaggi, le menzioni e le citazioni. Rinnovato anche il sistema di ricerca che permette, adesso, di individuare più facilmente i messaggi nelle conversazioni digitando la parola o la frase che si vuole identificare.

Arriva anche una nuova galleria multimediale per le chat che rende più facile trovare collegamenti, foto e file condivisi nelle conversazioni.

Fondamentalmente, le novità per Skype per Web consentiranno agli utenti di poter utilizzare qualsiasi versione del client di comunicazione alla stessa maniera e sempre disponendo delle medesime funzionalità.

Il nuovo Skype per Web è disponibile sulle ultime versioni di Google Chrome e Microsoft Edge sui dispositivi Windows 10 e sui computer macOS 10.12 o successivi.

Microsoft continua quindi a migliorare Skype per renderlo una piattaforma di comunicazione in grado di offrire agli utenti un modo semplice e diretto per comunicare.

Un lavoro a 360 gradi che vede la casa di Redmond impegnata a portare costantemente tante piccole novità a tutte le declinazioni dell’applicativo.