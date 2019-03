PS63 Modern arriva in Italia

Antonino Caffo,

MSI produce laptop da anni, spesso al di sotto delle medie del mercato. Un modus operandi che è cambiato lo scorso anno, con il lancio del GS65 Stealth e del Prestige PS42. Per il 2019, la storia non cambierà, visto che la compagnia ha piazzato a bordo dell’ultimo PS63 un bel po’ di caratteristiche tecniche interessanti, in uno chassis che è anche un bel vedere.

In un corpo da 15 pollici, leggero e portatile, ci sta una Nvidia GTX 1050 con processore Intel Core i7 U-Series. Tutte le varie versioni di PS63, tra cui Modern-008, Modern-085 e Modern-091, hanno un processore Core i7 ma variano a seconda dell’uso della GeForce GTX 1050 con Max-Q Design o della GeForce GTX 1050Ti leggermente più potente con Max-Q Design e l’uso di NVMe o SATA per l’archiviazione.

Abbinando una GPU moderatamente di qualità con una CPU invece ottima, MSI è riuscita a offrire un prodotto che la concorrenza si sogna. Spesso infatti si scelgono schede grafiche al top al fianco di processori che poi fanno un po’ fatica a supportarle, danneggiando le prestazioni. Qui no: MSI ha realizzato un mix insolito che risulta in una salsa interessante per l’utente finale, tale da non dover scendere troppo a compromessi, anche con i titoli d’alta gamma.

Grazie all’efficiente chip di bordo, PS63 Modern ottiene un’eccellente durata della batteria, migliore se si usa la macchina per attività “quotidiane”, come il rendering e la computer grafica. Il design sfrutta un tela in lega con accenti blu e taglio “a diamante”, che aggiungono un pizzico di briosità ad uno chassis altrimenti sin troppo serio. Oltre alle tre porte “classiche” USB Type-A e USB Type-C (questa anche Thunderbolt 3) abbiamo anche uno slot microSD.

MSI PS63 Modern sarà disponibile dal 13 marzo nei negozi e sul sito di Media World al prezzo di lancio di 1.499 euro. A seguire lo troverete nelle altre catene retail e online al costo di 1.699 euro.