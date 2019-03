TIM Steel, minuti illimitati e 50 GB anche online

Filippo Vendrame,

TIM Steel 50 Giga, l’offerta esclusiva dedicata ai nuovi clienti che effettueranno la portabilità da alcuni specifici operatori, è attivabile anche online e non solamente recandosi presso i negozi. Anche se non espressamente indicato all’interno della pagina ufficiale dell’operatore, questa offerta è dedicata solamente a chi proviene da Iliad e da alcuni operatori virtuali.

TIM Steel 50 Giga offre chiamate illimitate e ben 50 GB di traffico Internet al prezzo di 7,99 euro al mese. Se l’acquisto viene effettuato online è previsto l’acquisto della SIM al costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso da pagarsi in contanti alla consegna della SIM al vettore autorizzato. Il costo di attivazione pari a 9 euro e il primo mese sono gratuiti in promozione. Se l’acquisto viene effettuato presso un Negozio TIM i costi previsti sono di 7,99 euro per il primo mese, 12 euro per l’attivazione dell’offerta e 10 euro per l’acquisto di una SIM.

L’addebito del costo del rinnovo dell’offerta può avvenire mediante credito residuo, bonus, tramite pagamento con carta di credito solo dei circuiti Visa, Mastercard, Amex con esclusione delle carte prepagate o su conto corrente bancario o postale.

L’attivazione dell’offerta prevede l’attivazione contemporanea e senza ulteriori costi di attivazione di TIM in Viaggio Full, l’offerta di TIM per parlare, inviare messaggi e navigare da smartphone/PC/tablet ogni volta che si va all’Estero e che non comporta costi in Italia.

È possibile disattivare l’offerta in qualsiasi momento chiamando il numero 40916 o accedendo alla sezione MyTIM Mobile o contattando il Servizio Assistenza Clienti 119.

I minuti di traffico inclusi nell’offerta sono validi per il traffico in Italia e nei Paesi UE verso tutti i numeri mobili e tutti i numeri di Rete fissa italiani e dei Paesi UE e non concorrono al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte.

I Giga sono disponibili ogni mese per navigare in Italia di cui 5 Giga anche nei Paesi UE. Al superamento dei Giga in roaming nei Paesi UE il costo è di 0,549cent/MB iva inclusa.

L’offerta include, al superamento dei Giga disponibili ed in assenza di altre opzioni dati attive, fino a 1GB di scorta che permetterà di navigare a 1,90 euro ogni 200 megabyte (fino a max 1 Giga per un importo complessivo di 9,50 euro).