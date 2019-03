Windows 10 19H1 build 18353 agli Insider, novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la build 18353 di Windows 10 19H1 agli Insider che fanno parte del Fast Ring. Trattasi dell’ennesima nuova build di sviluppo del prossimo grande step del sistema operativo il cui debutto è previsto nel corso del mese di aprile. Il change log è molto scarno e non mette in evidenza alcuna particolare novità. La casa di Redmond, infatti, segnala solamente un nutrito elenco di correttivi e di ottimizzazioni.

Il change log così strutturato non deve stupire visto che per il mese di marzo è attesa una build RTM del sistema operativo e quindi Microsoft sta lavorando per affinare i dettagli di questo importante grande aggiornamento funzionale di Windows 10. L’obiettivo è di ottimizzare ogni dettaglio del sistema operativo per offrire agli utenti una piattaforma priva di problemi, per evitare di incorrere negli stessi errori commessi con Windows 10 October 2018 Update. Gli Insider saranno fondamentali in questo periodo visto che saranno chiamati a verificare tutte le correzioni inserite da Microsoft.

Il change log mette in evidenza anche un altro particolare e cioè che la lista dei problemi noti si sta drasticamente accorciando. Trattasi di un segnale importante che i lavori procedono bene e che Microsoft non è lontana dall’ottenere una build RTM da usare come base per il rilascio finale che avverrà, come detto, ad aprile.

Si ricorda che l’aggiornamento sarà indicato con il nome ufficiale di Windows 10 April 2019 Update.

Una volta che Microsoft terminerà di sviluppare questo update, inizierà immediatamente a lavorare su Windows 10 19H2, il successivo grande step funzionale del sistema operativo che sarà rilasciato nel corso del prossimo autunno.