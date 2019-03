Asus annuncia la nuova Rog Dominus Extreme

Antonino Caffo,

Asus ha annunciato l’arrivo della scheda madre ROG Dominus Extreme, un concentrato di potenza e prestazioni, sviluppata per i nuovi processori Intel Xeon X-Series.

La motherboard è indirizzata a soluzioni ad altissime performance ed è stata sviluppata per supportare al meglio le CPU fino a 28 core. Ha un ingombro di 35,5 x 35,5 cm, 12 slot DIMM DDR4, memoria fino a 192 GB e frequenze di funzionamento overclockabili oltre i 4200 MHz. Gli slot sono incorniciati da due moduli DIMM.2 in grado di alloggiare fino a quattro SDD NVMe e affiancati nella parte inferiore della scheda da 4 slot PCIe x16, per installare fino a 4 schede video in batteria e realizzare soluzioni multi GPU con supporto a NVidia GeForce SLI, NVidia NVLink e AMD CrossFireX. Per evitare eventuali colli di bottiglia che comprometterebbero le prestazioni, tutti gli slot sono collegati direttamente alla CPU.

Inoltre, le 32 fasi di alimentazione del VRM vanno su tutta la larghezza della scheda e terminano sotto un dissipatore con raffreddamento attivo e silenzioso. Le quattro ventole interne si mettono in funzione solo quando la temperatura si alza oltre una certa soglia, con la possibilità di agganciare anche Asus Node, il connettore per il raffreddamento e per monitorare in tempo reale tutti i componenti compatibili installati.

La Rog Dominus Extreme ha una cover in alluminio, display a colori LiveDash OLED da 1,77 pollici e un sistema d’illuminazione personalizzabile Aura Sync, in aggiunta a quattro strisce Led RGB collegabili tramite gli appositi connettori. La Dominus Extreme offre anche connettività completa ed evoluta e una piattaforma audio di qualità, grazie alla tecnologia Rog SupremeFX. La Dominus Extreme è disponibile al prezzo consigliato di 1.899 euro già da adesso, nei negozi e online.