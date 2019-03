HTC perde pezzi: Rahul Sandil verso Micron

Antonino Caffo,

Rahul Sandil, ex dirigente marketing della divisione realtà virtuale HTC Vive passa alla Micron Technology, dove ricoprirà la carica di responsabile del marketing globale della sezione CPG (Consumer Products Group).

In precedenza, Sandil era statovice presidente corporate del marketing di HTC Vive per Viveport, Vive Studios e nuove piattaforme. In Micron, Sandil gestirà il marketing per la gamma casalinga di soluzioni di chip di memoria con i marchi di consumo Crucial e Ballistix. Crucial da 15 anni è attivo nel segmento dei prodotti di memoria e archiviazione per computer, utilizzati da milioni di PC desktop, notebook, server e workstation. Ballistix è rivolto invece ai giocatori, quali moduli ram dalle alte capacità prestazionali.

Sandil guiderà un team globale di marketing, oltre al marketing digitale, il marketing di canale, l’e-tail e l’e-commerce, nei mercati esistenti, e stimolerà la crescita del brand nei nuovi settori internazionali. Sandil ha lavorato per HTC per tre anni, entrando in compagnia nel 2016, quando la società ha lanciato i suoi dispositivi per la realtà virtuale, i Vive appunto, aiutando a implementare l’app store Viveport dedicato al VR. La mossa arriva in un momento particolare per HTC, che è ancora in corsa nei confronti di Oculus per aggiudicarsi il primo posto nella fervida lotta tra i servizi di VR preferiti dai videogiocatori.

Non a caso, la realtà virtuale deve ancora porsi all’attenzione generale e, quando lo sarà, di certo le revenue per le compagnie partecipanti cresceranno notevolmente. Farsi trovare pronti per accogliere una richiesta maggiore è dunque essenziale nel business digitale. HTC non ha comunicato chi prenderà il posto di Sandil ma è evidente che la posizione scoperta è tra quelle in grado di guidare le vendite nel prossimo futuro, dunque un aggiornamento in materia è atteso non così tardi.