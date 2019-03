Microsoft, Surface Pro 6 e Laptop 2 con più RAM

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato l’arrivo di nuove configurazioni per i suoi Surface Pro 6 e Surface Laptop 2. La casa di Redmond continuerà a vendere questi modelli con il processore Intel Core i5 di ottava generazione, tuttavia offrirà l’abbinamento anche con 16 GB di memoria RAM. Sino ad ora, chi sceglieva questo processore non poteva andare oltre gli 8 GB di RAM. Per poter disporre di più RAM, gli interessati erano costretti ad optare per i modelli con il processore Intel Core i7.

I 16 GB di RAM per i modelli con il processore Intel Core i5 sono disponibili solo in abbinamento con l’SSD da 256 GB. Trattasi sicuramente di una buona notizia perché un maggiore quantitativo di RAM permette agli utenti di disporre di un computer maggiormente flessibile, soprattutto se utilizzato per eseguire programmi complessi ed avidi di risorse di sistema. Sfortunatamente, al momento questo novità è destinata solamente ai clienti business e non a quelli consumer. Non è chiaro se in futuro questa nuova opzione di configurazione offerta da Microsoft possa poi arrivare per tutti.

I nuovi Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 con Intel Core i5 e 16 GB di RAM saranno disponibili inizialmente solo in America ed in Canada per poi essere commercializzati anche in ulteriori Paesi.

Surface Pro 6, si ricorda, è un 2-in-1 Windows 10 ideale per la mobilità. Compatto e leggero, offre un display touch screen perfetto per poter interagire con la Surface Pen per disegnare e prendere appunti.

Surface Laptop 2, invece, è un computer portatile Windows 10 leggero ed elegante, ottima soluzione per chi cerca un laptop tradizionale sia per lavoro che per lo studio.

Entrambi i modelli sono in vendita nelle altre declinazioni anche in Italia.