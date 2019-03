Redmi Note 7 disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Come promesso qualche giorno fa, Xiaomi ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano del nuovo Redmi Note 7, uno smartphone di fascia media con interessanti specifiche, tra cui spicca la fotocamera posteriore da 48 megapixel. In occasione del lancio è stato organizzare un Road Trip in quattro città (Milano, Firenze, Roma e Napoli) per mostrare il dispositivo ai fan.

Durante l’evento di presentazione sono state evidenziate le principali caratteristiche, come la qualità costruttiva, il design, le prestazioni e ovviamente il comparto fotografico. Il Redmi Note 7 possiede un telaio in alluminio e vetro con angoli rinforzati e guarnizioni stagne per pulsanti e porte. Lo schermo da 6,3 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9. Nella parte superiore è presente un piccolo notch che ospita la fotocamera frontale da 13 megapixel.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 660, 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD. La doppia fotocamera posteriore ha un sensore principale Samsung GM1 da 48 megapixel e un obiettivo con apertura f/1.8. Grazie alla tecnologia Super Pixel 4-in-1 che unisce quattro pixel in uno è possibile ottenere scatti da 12 megapixel più nitidi in condizioni di scarsa illuminazione. La seconda fotocamera ha un sensore da 5 megapixel. Non mancano le funzionalità IA, tra cui il riconoscimento automatico della scena, la modalità Ritratto, la modalità Bellezza e il riconoscimento facciale.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, il jack audio da 3,5 millimetri, l’emettitore ad infrarossi e la porta USB Type-C. Manca invece il chip NFC. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida Quick Charge 4 e offre un’autonomia fino a 23 ore in conversazione.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10. Il Redmi Note 7 sarà disponibile dalle ore 13:00 del 15 marzo nelle colorazioni Space Black, Neptune Blue e Nebula Red. I prezzi sono 179,90 euro (3GB+32GB) e 199,90 euro (4GB+64GB).