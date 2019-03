Sony Xperia 4, versione economica di Xperia 1?

Luca Colantuoni,

Dopo aver usato una combinazione di lettere, Sony ha deciso di indicare i nuovi smartphone con numeri. Xperia 1 è il top di gamma, mentre Xperia 10 e 10 Plus sono di fascia media. Nelle ultime ore sono iniziate a circolare indiscrezioni su un modello intermedio, denominato Xperia 4, con processore Snapdragon 710.

Il presunto Xperia 4 dovrebbe quindi avere specifiche migliori dei due Xperia 10. Il processore Snapdragon 710 offre chiaramente prestazioni superiori agli Snapdragon 630 e 636 integrati negli Xperia 10 e 10 Plus. Si tratta dello stesso SoC presente nel Nokia 8.1 e nel Samsung Galaxy A9 Pro (2019). Per lo schermo dello smartphone Sony si prevedono una diagonale di 5,7 pollici e una risoluzione full HD+ (2520×1080 pixel), quindi con rapporto di aspetto 21:9.

La dotazione hardware dovrebbe comprende inoltre 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, batteria da 2.800 mAh e due fotocamere posteriori, di cui tuttavia non si conoscono informazioni dettagliate. Queste sono le presunte dimensioni dello smartphone: 149,5x65x9,4 millimetri. Il jack audio da 3,5 millimetri, presente nei due Xperia 10, potrebbe essere eliminato, quindi sarà necessario utilizzare la porta USB Type-C o auricolari wireless.

Al momento l’unica certezza è il sistema operativo: Android 9 Pie. Xperia 4 dovrebbe essere disponibile in quattro colori: argento, nero, viola e rosso. Il prezzo sarà ovviamente maggiore rispetto a quello degli Xperia 10 e 10 Plus (349,00 e 429,00 euro, rispettivamente). L’uso dei numeri per i nomi suggerisce l’eventuale arrivo di altri smartphone che andranno ad occupare le posizioni in catalogo comprese tra Xperia 1 e Xperia 10. Maggiori indiscrezioni sui futuri dispositivi Sony verranno sicuramente divulgate nel corso delle prossime settimane.