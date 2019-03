Amazon, videogiochi e software in formato digitale

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti coloro che sono soliti acquistare videogiochi e software da Amazon. A partire da oggi, sarà possibile acquistare su Amazon.it una selezione di videogiochi e software in formato digitale che si potranno scaricare immediatamente. In questo modo, gli utenti potranno disporre in tempo praticamente reale dei loro acquisti. La selezione, in continuo ampliamento, include anche esclusive in formato digitale come Expansion Pack, Season Pass, Abbonamenti ai giochi online, monete virtuali per videogiochi e abbonamenti per software.

Sono già centinaia i titoli disponibili per il download. Da top player come Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Nintendo, e Adobe sono disponibili in formato digitali titoli come Zelda: Breath of the Wild, The Sims 4 e Microsoft Office 365. L’offerta include anche prodotti solo digitali come gli abbonamenti PlayStation Plus Pass e Xbox GamePass e la selezione continuerà ad essere ampliata costantemente. I clienti Amazon.it potranno quindi scegliere tra il formato fisico e le versioni digitali dei giochi e dei software più popolari. Trattasi sicuramente di una novità molto positiva.

Grazie alla banda ultralarga, oggi, i formati fisici dei software e dei videogiochi stanno progressivamente diventando obsoleti. Le persone, infatti, preferiscono scaricare il pacchetto direttamente sui loro computer anche nel caso pesi diversi Giga. Grazie alla fibra ottica, i “download sostanziosi” non sono più un problema. Bene quindi ha fatto Amazon a seguire questa tendenza offrendo ai suoi clienti questa opportunità.

Girogio Busnelli, Director di Video Games e Software di Amazon Italia e Spagna, ha così commentato questa novità:

Siamo felici di poter offrire ai nostri clienti di Amazon.it la possibilità di acquistare sia videogiochi sia software anche in formato digitale. Coloro che acquistano software e videogiochi e che vogliono iniziare a usare rapidamente i programmi necessari per il proprio lavoro o divertirsi con i videogame preferiti, possono ora acquistarli da Amazon.it e scaricarli sul loro computer; un’opportunità sia per gli acquisti di tutti i giorni, sia per le release più importanti. I clienti che lo preferiscono, potranno mettere le mani sui prodotti senza aspettare che arrivino via posta.