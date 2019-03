AVM presenta Fritz!Dect 210

Antonino Caffo,

Accendere e spegnere dispositivi da remoto è qualcosa a cui oramai guardano non solo più gli appassionati di tecnologia. Si tratta di comodità: avere delle luci in giardino da attivare quando si è fuori casa oppure il condizionatore non intelligente per trovare la casa fresca. Ma non solo: irrigatori da esterno, lampadari e molto altro. Per questo la mossa di AVM, che ha presentato il Fritz!Dect 210 è in linea con i tempi.

Fritz!Dect 210 è fatto per funzionare sia in interno che in esterno, visto che può sopravvivere alla polvere e agli schizzi (IP44), al vento e al maltempo e lavora senza problemi con temperature che vanno dai -20 gradi ai +40 gradi centigradi. La domanda è: tra i tanti commutatori connessi che abbiamo oggi, in cosa cambia il prodotto di AVM? Beh, prima di tutto è programmabile tramite Google Calendar o tramite la funzione Astro, che si regola automaticamente in base all’alba e al tramonto, e inoltre la sua app mostra i consumi effettuati, oltre che a recepire la temperatura che ha intorno e la possibilità di inviare notifiche automatiche anche via email, in caso di regole preferite.

Caratteristiche principali FRITZ!DECT 210

presa con commutazione intelligente

commuta automaticamente o manualmente l’alimentazione elettrica dei dispositivi collegati fino a 3450 W

misurazione e registrazione del consumo di energia e riduzione dei costi

idoneo per temperature ambiente da -20 ° C a + 40 ° C

gestione tramite PC, notebook, smartphone o tablet, anche da fuori casa tramite Internet e la app

integrazione nella rete domestica tramite DECT e codifica sicura di fabbrica

attivazione bipolare di fase (L) e conduttore neutro (N)

La nuova presa intelligente FRITZ! riceve gli aggiornamenti di nuove funzionalità ed è disponibile al prezzo di 59 euro.