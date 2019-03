Twitter For Businness: come funziona

Candido Romano,

I social network, tra cui rientra anche Twitter, sono da anni ormai validi strumenti di marketing per le aziende. Per questo la società mette a disposizione Twitter for Business, degli strumenti utili per sfruttare tutto il potenziale della piattaforma di microblog per le aziende. Twitter è il luogo preferito in cui gli utenti si connettono alle proprie passioni per scoprire cosa c’è di nuovo, condividendo anche le opinioni.

Il social quindi permette alle aziende di sapere cosa accade nel proprio settore o comunità. Grazie ad esempio alla ricerca su Twitter si possono “ascoltare” le conversazioni rilevanti, per agire nel momento giusto. Si può poi aumentare la popolarità del propri brand, creare un proprio hashtag oppure offrire un’assistenza clienti più tempestiva.

C’è poi la possibilità di creare un profilo aziendale, che deve riflettere in tutto e per tutto l’identità della propria azienda. Spazio anche ai Twitter Ads, gli strumenti di pubblicità a pagamento che permettono di acquistare tweet sponsorizzati per raggiungere diversi scopi. Ad esempio più traffico verso il proprio sito web, oppure ampliare la copertura dei tweet in cui si parla della propria azienda.

Con la pubblicità sulla piattaforma si possono raggiungere più follower pertinenti e aumentarne rapidamente il numero di un pubblico sicuramente più interessato e attivo. Ad esempio si può sponsorizzare un tweet dove si invita a scaricare un’app, direttamente con un link nel messaggio. A questo indirizzo si possono visualizzate tutte le campagne alle quali accedere, i tipi di targeting di Twitter Ads e scoprire di più sulle statistiche correlate alle pubblicità.

Ogni follower ha un grande valore per l’azienda, perché compie delle azioni che possono portare valore al brand, se questo comunica correttamente. L’obiettivo è quindi quello di costruire una community sulla piattaforma, promuovendo il nome utente, sfruttando la ricerca Twitter per cercare parole chiave pertinenti al proprio business e infine monitorare i risultati con Twitter Analytics.