Xbox One, ecco il controller semitrasparente

Marco Locatelli,

Tra poche settimane sul mercato sbarcherà un controller ufficiale Xbox One decisamente unico: con la scocca semitrasparente e i tasti di un grigio chiaro Xbox Wireless Controller – Phantom White Special Edition è decisamente una delle varianti più interessanti del gamepad della console Microsoft.

Le versioni alternative del controller per Xbox One sono infatti tantissime, ma incontrarne una con un aspetto tanto particolare (vedi immagine in evidenza) non capita tutti i giorni. Se il look è di quelli sui generis, all’interno il gamepad presenta un hardware standard.

Niente controller Elite quindi, ma semplicemente un classico Xbox One Wireless Controller con però grip modificato, Bluetooth integrato e jack per le cuffie da 3,5mm come l’ultima revisione della periferica venduta con la console Xbox One S.

Come già detto, Phantom White Special Edition ha una scocca di un bianco naturale che sfuma al semitrasparente nella parte alta lasciando intravedere i componenti interni del controller. Tasti e stick analogici presentano diverse tonalità di grigio chiaro.

Il design riprende quello già visto nella console Xbox Crystal, variante trasparente della prima console Microsoft con anche il gamepad che presentava una scocca trasparente.

Il prezzo? Xbox One Phantom White Special Edition costerà 69,99 dollari e raggiungerà gli scaffali dei negozi il 2 aprile 2019. Il gamepad sarà disponibile in tutti i negozi del mondo, ed è probabile che il prezzo in euro da noi sarà di 69,99 euro.

In alcuni mercati il controller includerà 14 giorni di prova per Xbox Live Gold e Xbox Game Pass.