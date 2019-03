Nikon presenta il nuovo Coolshot 20 GII

Antonino Caffo,

Uno strumento indispensabile per tutti i golfisti e amanti della tecnologia. Nikon ha infatti presentato Coolshot 20 GII, il suo nuovo telemetro che arriverà nei negozi a giugno. Il laser ha sei livelli di ingrandimento e binocoli che usano una più precisa misurazione di distanza dalla bandierina. Dando priorità al bersaglio più vicino, il Coolshot esclude altri oggetti sullo sfondo poco importanti per il tiro, come gli alberi fuori traiettoria.

Grazie ai suoi ingrandimenti 6x, alle lenti multistrato ed all’avanzato processore, il nuovo modello “cattura” il bersaglio con estrema facilità. Il telemetro, inoltre, vanta un campo di misurazione da 5 a 730 metri e un display intuitivo che visualizza la distanza ad ogni metro. L’algoritmo con “Priorità al primo bersaglio” di Coolshot 20 GII misura il soggetto più vicino selezionato in un insieme di più soggetti, un’operazione essenziale quando si intravede una bandierina su un green, anche in presenza di altri oggetti intorno. Inoltre, tenendo premuto il pulsante di accensione viene eseguita una misurazione continua per circa 8 secondi. Queste sono le caratteristiche principali:

Corpo compatto e leggero (circa 130g).

Campo di misurazione: 5-730 m.

Algoritmo “Priorità al primo bersaglio” per visualizzare la distanza dal soggetto più vicino quando si misurano soggetti sovrapposti.

Misurazione singola o continua (fino a 8 secondi). Se la misurazione singola non riesce, il telemetro tenta automaticamente di effettuare la misurazione per un massimo di 4 secondi. Se si tiene premuto il pulsante di accensione, viene eseguita una misurazione continua per circa 8 secondi.

Monoculare 6x di alta qualità con rivestimento multistrato per immagini chiare e luminose.

Design con ampia distanza di accomodamento dell’occhio offre un campo visivo agevole anche a chi porta gli occhiali.

Funzione di regolazione diottrica.

Impermeabile – Classe di protezione JIS/IEC 4 equivalente a IPX4.

Utilizzabile in diverse condizioni climatiche: da -10 °C a +50 °C.