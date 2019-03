Windows 10 19H1 build 18358 agli Insider, novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la build 18358 di Windows 10 19H1 agli Insider che fanno parte del Fast Ring. Trattasi dell’ennesima nuova versione di sviluppo del prossimo grande step funzionale di Windows 10 che arriverà nel corso del mese di aprile e che prenderà il nome di Windows 10 April 2019 Update. Il change log è molto simile a quello delle precedenti build e cioè molto scarso.

La casa di Redmond ha evidenziato che in questa nuova build di Windows 10 ha risolto una serie di bug e ha ottimizzato le prestazioni. Un change log abbastanza limitato ma questo non deve stupire visto che Windows 10 19H1 si avvicina al termine del suo sviluppo. Una build RTM, cioè la versione finale del sistema operativo che sarà usata per il rilascio finale, è attesa per questo mese di marzo. In realtà, una piccola novità c’è ed è l’introduzione di un’estensione per Windows Defender Application Guard dedicata ai browser Chrome e Firefox per migliorare la sicurezza durante la navigazione sul Web.

Il change log mette in evidenza anche la presenza di una serie di problemi. Proprio per questo, il suggerimento è quello di provarla solamente all’interno di macchine adibite esplicitamente ai test.

L’elenco degli errori è, comunque, sempre più ristretto, build dopo build. Questo significa che Microsoft sta ultimando tutte le rifiniture necessarie per rendere questo nuovo aggiornamento pronto per la distribuzione pubblica.

Una volta che lo sviluppo sarà concluso e una volta che Microsoft avrà iniziato la distribuzione pubblica dell’update, gli sviluppatori potranno iniziare a dedicarsi a Windows 10 19H2, il successivo nuovo grande step funzionale del sistema operativo che arriverà ufficialmente per tutti nel corso del prossimo autunno, probabilmente durante il mese di ottobre.