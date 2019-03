AWS adotta i chip Nvidia Tesla T4

Antonino Caffo,

AWS, la divisione server e cloud di Amazon, ha annunciato l’introduzione di istanze EC2 con GPU Tesla T4, che saranno disponibili per gli utenti nelle prossime settimane.

T4, attivato anche tramite il servizio Amazon Elastic Container per Kubernetes, potrà beneficiare dei chip di Nvidia per nuove operazioni di machine learning e intelligenza artificiale, in grado di spostare più in avanti i limiti del possibile in termini di business e operazioni enterprise.

Conterrà i processori Nvidia T4 e sarà davvero progettato per l’apprendimento automatico e per aiutare i nostri clienti a ridurre il tempo necessario durante operazioni che si basano su risposte più lunghe, almeno fino ad oggi. Tutto ciò anche per ottimizzare i costi – ha detto il vicepresidente di AWS, Matt Garman, durante un discorso alla San Jose State University.

La nuova istanza sarà in grado di sfruttare fino a otto GPU T4 contemporaneamente nel cloud. IlTesla T4 ha fatto il suo debutto per i data center lo scorso settembre, utilizzando l’architettura di Turing e beneficiando di 2.560 core CUDA e 320 core Tensor con il potere di elaborare le query quasi 40 volte più velocemente di una CPU classica. Da quando la scheda ha fatto il suo debutto, è stata incorporata in data center gestiti da aziende come Cisco, Dell Emc e Hewlett Packard Enterprise.

Le nuove istanze di EC2 G4 supportano anche la prossima generazione di chip di computer grafica che daranno un’accelerata ai flussi di lavoro di professionisti creativi e tecnici. L’architettura Nvidia Turing fonde ray tracing in tempo reale, intelligenza artificiale, simulazione e rasterizzazione per portare migliorie concrete agli ambiti di sviluppo e automazione, sia in ambito di business che produzione multimediale. La più recente tecnologia si unisce a Nvidia Grid, per workstation virtuali accelerate tramite GPU, un sistema che permette di massimizzare la produttività, accedendo alle applicazioni di design e progettazione tecnica professionali più impegnative dal cloud. Amazon Web Service offriva già a progettisti e ingegneri la flessibilità di eseguire desktop virtuali su un’istanza EC2 P3, basata su GPU Mvidia Tesla V100.