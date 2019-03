Fisker sfida Tesla con un SUV elettrico

Filippo Vendrame,

Fisker punta a sfidare senza mezzi termini la Tesla Model X con un SUV elettrico che però sarà immesso sul mercato ad un prezzo estremamente competitivo e cioè a circa 40 mila dollari. Questa innovativa autovettura debutterà solamente nel 2021 ma Fisker ha già condiviso alcuni dettagli molto interessanti. Innanzitutto, il suo SUV elettrico dovrebbe essere dotato di un pacco batteria da più di 80 kWh in grado di garantire un’autonoma stimata di circa 300 miglia e cioè di circa 480 Km.

Sul design si sa molto poco anche perché Fisker ha condiviso solamente un’immagine di un rendering di un prototipo di cui si vede, però, solamente la parte frontale. I primi modelli di preserie dovrebbero iniziare a scendere su strada entro la fine dell’anno per i primi test. La società, più avanti, inizierà ad accettare le prenotazioni per tutti i primi interessati a voler acquistare l’auto il cui nome ufficiale non è stato ancora scelto. Il SUV sarà venduto direttamente dalla società senza alcun intermediario di mezzo. Fisker ha anticipato anche qualche altro particolare del suo futuro SUV 100% elettrico.

Per esempio, tra gli optional ci saranno cerchi da ben 22 pollici. La trazione sarà integrale visto che ci saranno due motori elettrici, uno per asse. Il SUV integrerà anche tanta tecnologia. Per esempio, sulla calandra troverà posto un radar frontale che sarà protetto da un vetro. Radar che farà parte di una sofisticata dotazione che permetterà di offrire al SUV una serie di assistenze alla guida.

Anche l’interno sarà decisamente high tech visto che saranno presenti tutte le ultime tecnologie a disposizione. Particolarità, premendo un pulsante sarà possibile aprire il tetto del SUV senza compromettere l’integrità strutturale dell’auto.

Un SUV sulla carta molto interessante. Da capire a questo punto se Fisker sarà davvero in grado di portare a termine il suo progetto.