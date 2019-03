Kena 8,99 per i clienti 3 Italia

Filippo Vendrame,

Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, continua con la sua “aggressiva” campagna tariffaria con l’obiettivo di acquisire sempre più nuovi clienti. Kena 8,99 è una nuova offerta operator attack pensata esplicitamente per tutti i nuovi clienti che effettueranno la portabilità da 3 Italia. Più nello specifico, questa speciale tariffa prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 50 GB di Internet 4G al costo di 8,99 euro al mese.

La velocità in 4G, si ricorda, è limitata a 30 Mbps in download e a 5,76 Mbps in upload. Per questa Offerta non è previsto alcun contributo di attivazione. Il costo di una SIM Kena Mobile è pari a 5 euro. I minuti e gli SMS illimitati devono essere utilizzati in modo lecito, secondo buona fede e correttezza, e conformemente agli artt. 10 e 11 delle Condizioni generali di contratto e norme d’uso della SIM. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo. Alla data di scadenza il rinnovo viene scalato dal credito residuo della SIM, entro massimo 4 ore dall’orario di prima attivazione dell’offerta e sarà confermato da un SMS. Se il credito non è sufficiente a coprire il costo di rinnovo dell’Offerta, la fruizione sarà sospesa.

Minuti, SMS e GB inclusi nell’offerta sono validi per il traffico nazionale; quando il cliente si trova in Unione Europea potrà continuare a chiamare, inviare SMS e navigare in Internet (fino a 4 GB).

Raggiunti i 50 GB il costo della navigazione dati è quello previsto dal profilo tariffario Piano Base Kena.

Il piano Kena 8,99 può essere attivato online. L’operatore virtuale, si ricorda, si appoggia alla rete di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati.

Maggiori informazioni sulla tariffa direttamente all’interno del sito ufficiale di Kena Mobile.