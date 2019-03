Samsung Galaxy A40, specifiche e immagini

Luca Colantuoni,

Samsung annuncerà nuovi smartphone della serie Galaxy A durante l’evento organizzato per il 10 aprile. Uno dei modelli dovrebbe essere il Galaxy A40 che, come si deduce dal nome, si posiziona tra i Galaxy A30 e A50, entrambi presentati al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato alcune immagini e le possibili specifiche.

Il Galaxy A40 possiede una cover in plastica. Samsung utilizza il termine “3D Glasstic” per indicare un materiale lucido come il vetro con angoli arrotondati. Lo schermo dello smartphone dovrebbe essere un Super AMOLED con diagonale di 5,7 pollici. Il design è Infinity-U, quindi nella parte superiore c’è un piccolo notch che ospita la fotocamera frontale, probabilmente con sensore da 16 megapixel, come quella del Galaxy A30. Nelle immagini si notano anche i pulsanti di accensione e volume sul lato destro, la griglia dell’altoparlante, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri.

Sul retro ci sono il lettore di impronte digitali e due fotocamere (nell’angolo superiore sinistro), per le quali si prevedono sensori da 16 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi standard e grandangolare. La dotazione hardware dovrebbe inoltre comprendere un processore octa core Exynos 7885, 3 o 4 GB di RAM, 32 o 64 GB di storage, slot microSD, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE, batteria da 4.000 mAh.

Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie con interfaccia One UI. Quattro i colori previsti: bianco, nero, blu e oro. Il prezzo potrebbe essere circa 250,00 euro. Il Galaxy A40 verrà distribuito in diversi paesi europei, tra i quali dovrebbe esserci anche l’Italia. Nel nostro paese è al momento disponibile solo il Galaxy A50.