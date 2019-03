Amazon, nuovo Kindle con luce regolabile

Filippo Vendrame,

Amazon ha annunciato il lancio del nuovo Kindle che introduce una caratteristica inedita e cioè una luce frontale regolabile incorporata che consente di leggere comodamente in qualsiasi tipo di ambiente, sia di notte sia di giorno. Il nuovo eBook Reader di Amazon è stato quindi studiato per offrire un’esperienza di lettura migliore anche quando la luce cala. Nuovo pure il design caratterizzato da un profilo più sottile che migliora l’ergonomia anche grazie al peso contenuto.

Il nuovo Amazon Kindle dispone di uno schermo antiriflesso per offrire una qualità di lettura paragonabile a quella della carta stampata. Il nuovo Kindle presenta la più recente tecnologia e-ink per un contrasto migliore e utilizza il capacitive touch per prevenire swipe accidentali sullo schermo da 6 pollici e 167 ppi. Nessun problema nemmeno sul fronte dell’autonomia. La batteria integrata garantisce settimane di autonomia. La memoria interna molto ampia permette, invece, di contenere migliaia di libri e di avere sempre a portata di mano la propria libreria.

Il nuovo eBook Reader di Amazon offre l’accesso immediato al Kindle Store dove è possibile trovare un’ampissima selezione dei migliori libri di tutto il mondo. Per rendere ancora più semplice iniziare la lettura sui nuovi Kindle, a partire dal 10 aprile, per un periodo di tempo limitato, tutti i clienti Amazon idonei potranno iscriversi e beneficiare così di tre mesi gratuiti di Kindle Unlimited che offre l’accesso a oltre 1 milione di titoli appartenenti a vari generi letterari. Dopo i 3 mesi gratuiti, l’abbonamento prevede un canone mensile di 9,99 euro.

Il nuovo Kindle dispone di tutte le innovative funzionalità di lettura che Amazon ha sviluppato. Per esempio, quando si finisce di leggere un libro questo verrà automaticamente contrassegnato come letto nella libreria e sincronizzato sui dispositivi di lettura, inclusi Kindle, Tablet Fire e la app gratuita di Kindle per iOS e Android. Sarà quindi molto facile scoprire quali libri sono stati letti e quali ancora no. Amazon offre anche suggerimenti basati sulla cronologia di lettura, inclusi titoli nuovi e di tendenza su Kindle Unlimited e Kindle Store. Presente anche un’Home Page rinnovata che permette di trovare più facilmente il proprio libro preferito.

Queste funzionalità verranno fornite come aggiornamento gratuito al nuovo Kindle, alla sesta generazione di Kindle Paperwhite (lanciata nel 2013) e ai nuovi dispositivi che saranno presentati nei prossimi mesi.

Il nuovo Kindle dispone anche di tutte le altre funzionalità che hanno reso gli eBook Reader della famiglia Kindle apprezzati in tutto il mondo.

Il nuovo Kindle ha un costo di 79,99 euro ed è disponibile in preordine da oggi sull’eShop di Amazon. Le spedizioni inizieranno il 10 aprile. Inoltre, è possibile acquistare una custodia a soli 29,99 euro.