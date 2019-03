HP rinnova la linea di notebook ENVY

Filippo Vendrame,

HP ha annunciato il rinnovamento della sua linea di notebook della famiglia ENVY per offrire una migliore esperienza d’uso grazie alla presenza di un hardware di ultima generazione. Più nello specifico, arrivano i nuovi laptop HP ENVY 13, HP ENVY x360 13, HP ENVY x360 15 con processori Intel, HP ENVY x360 15 con processori AMD e il portatile HP ENVY 17. HP non ha condiviso tutte le complete specifiche tecniche dei suoi nuovi prodotti ma quanto offerto permette di avere una panoramica sufficientemente chiara delle loro potenzialità.

HP ENVY 13 si caratterizza per disporre dei recenti processori Intel di ottava generazione in grado di garantire un’autonomia sino a 19 ore. Dispone di un display da 13 pollici, della funzionalità webcam kill switch che permette di spegnere la webcam per garantire un’assoluto rispetto della privacy, di una tastiera retroilluminata e del WiFi AC. HP ENVY 17 è molto simile e si differenzia per il display più grande da 17 pollici, per la presenza di un lettore ottico e per la GPU GeForce MX 250. Per entrambi i modelli la memoria è del tipo DDR4 , mentre sono disponibili SSD PCIe anche in abbinamento a dischi fissi tradizionali.

Sistema operativo Windows 10 Home. HP ENVY 13 da aprile a partire da 899 euro. HP ENVY 17 da aprile a partire da 999 euro.

HP ENYY X360 13 e HP ENVY X360 15 sono dei computer convertibili. Il nuovo HP ENYY X360 13 (13 pollici) è dotato di un potente processore AMD Ryzen di seconda generazione che garantisce un’autonomia fino a 14,5 ore. HP ENVY X360 15 (15 pollici) offre maggiore versatilità potendo essere equipaggiato sia con i processori AMD che con l’ultimo processore Intel Core di ottava generazione. Autonomia fino a 13 ore. Opzionalmente è possibile scegliere una variante dotata di display AMOLED che offre colori più intesi e una migliore luminosità. Memorie DDR4, SSD PCIe, webcam kill switch, sensore per le impronte e ricarica rapida. Sistema operativo Windows 10 Home.

HP ENVY x360 13 da aprile a partire da 749 euro. HP ENVY x360 15 con processori Intel da giugno a partire da 899 euro. HP ENVY x360 15 con i processori AMD da maggio a partire da 799 euro.