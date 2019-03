Vivo X27 Pro, fotocamera pop-up con flash LED

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese non ha la stessa notorietà di Xiaomi o OnePlus, ma realizza interessanti smartphone con caratteristiche uniche. Il Vivo X27 Pro possiede infatti una fotocamera frontale pop-up con flash LED. Quest’ultimo non è presente invece nel Vivo X27, ma il dispositivo condivide altre specifiche con il fratello maggiore. Entrambi potranno essere acquistati in vari paesi asiatici.

Vivo ha introdotto diverse innovazioni tecnologiche nel corso degli ultimi anni. Il Vivo X20 Plus UD, ad esempio, è stato il primo smartphone con lettore di impronte digitale in-display, mentre il Vivo NEX il primo con fotocamera pop-up. Quest’ultima soluzione è stata ripresa nel Vivo X27 Pro. Il modulo a scomparsa ha tuttavia una maggiore larghezza, in quanto oltre alla lente c’è il flash dual LED. Il sensore ha invece una risoluzione di 32 megapixel.

Il Vivo X27 Pro ha uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione full HD+ e rapporto di aspetto 20.5:9. La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 710, 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone integra tre fotocamere posteriori con sensori da 48, 13 e 5 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM).

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida (22,5 Watt). Il sistema operativo è Android 9 Pie con Funtouch OS 9. Il prezzo dello smartphone è 3.998 yuan, pari a circa 526 euro (tasse escluse).

Il Vivo X27 ha invece uno schermo Super AMOLED da 6,39 pollici, processori Snapdragon 675 o 710, 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage e fotocamera frontale pop-up da 16 megapixel (senza flash). Le altre specifiche sono identiche a quelle del Vivo X27 Pro. I prezzi sono 3.198 yuan (Snapdragon 675, 8GB+128GB) e 3.528 yuan (Snapdragon 710, 8GB+256GB), pari a circa 421 e 464 euro.