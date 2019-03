Windows 10 20H1 build 18860 agli Insider, novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la nuova build 18860 di Windows 10 20H1 agli Insider che fanno parte del canale Skip Ahead. Trattasi di una nuova build di sviluppo della futura versione di Windows 10 che arriverà solamente nella primavera del 2020. Come noto, il gigante del software ha iniziato con larghissimo anticipo a testare questa futura declinazione di Windows 10.

Ufficialmente, Microsoft ha spiegato che la necessità di partire così “lunghi” con lo sviluppo di Windows 10 20H1 sarebbe dovuta alla volontà di dover testare per tempo alcune cose. Sebbene qualcuno abbia iniziato ad ipotizzare che il gigante del software abbia optato per questa decisione per testare con largo anticipo alcune grosse novità funzionali, in realtà i veri motivi sarebbero molto più banali. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la scelta di iniziare a testare con così grande anticipo la futura declinazione di Windows 10 sarebbe da ricercarsi nella volontà di allineare lo sviluppo del sistema operativo con quello di Azure.

Per quanto concerne questa nuova build, il dato più significativo è solamente l’ampliamento del supporto della tastiera SwiftKey a 39 lingue. Per il resto, il change log mette in evidenza solamente una lista di correttivi e di ottimizzazioni. L’assenza di vere novità non deve comunque stupire.

Windows 10 20H1 è ancora all’inzio del suo lungo percorso di sviluppo e quindi le prime vere nuove funzionalità arriveranno solamente nel corso dei prossimi mesi. Qualcosa di più su di lui forse si scoprirà a maggio durante l’appuntamento di Build 2019, l’annuale conferenza dedicata agli sviluppatori Microsoft.

Infine, proprio perché trattasi di una build di sviluppo “giovane”, il suggerimento è quello di sperimentarla solamente all’interno di macchine dedicate ai test visto che risulta ancora instabile, presentando diversi problemi di funzionamento.