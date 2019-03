Casio lancia una versione rara di Pro Trek WSD-F30

Antonino Caffo,

Il Pro Trek WSD-F30 di Casio è uno smartwatch versatile e adatto a varie occasioni. Il produttore lo ha realizzato pensando agli amanti dell’outdoor, anche estremo, senza lesinare sulla qualità del design e dei materiali. Bene, Casio ha realizzato una serie limitata in sole cento unità.

Il Casio WSD-F30SC è stato appena annunciato a Baselworld 2019, fiera mondiale per tutte le novità del settore. La variante rara presenta tutte le stesse caratteristiche dell’orologio originale svelato nel 2018. Dove si differenzia è il design: ha i bottoni in oro rosa e una profonda lunetta blu con effetto a righe. È anche più piccolo dell’originale visti i suoi 53,8 x 49,1 mm rispetto ai 57,7 x 52,9 mm della declinazione standard.

Come anticipato, trovare questo orologio sugli scaffali oppure online non sarà semplice, quando entrerà nella fase di commercializzazione a giugno. Casio ha confermato che lo smartwatch verrà spedito in Europa e in Giappone, con una buona parte di pubblico, quello statunitense, che resterà fuori dalla vendita. Del resto: lo avessero portato anche solo in uno degli stati americani, le cento unità sarebbero andate a ruba nel giro di poco. E questo anche a fronte di un prezzo non così eccessivo di 900 dollari che, immaginiamo, non potrà che aumentare nei prossimi anni, quando l’oggetto diverrà davvero esclusivo.

Ricordiamo che il Casio Pro Trek WSD-F30 ha il GPS, un display a doppio strato per migliorare la durata della batteria e il software Wear OS per renderlo uno degli smartwatch più utili in circolazione, anche se la sua natura originale e rugosa lo ha reso più di nicchia. Non sarà certo il più leggero ed elegante in circolazione ma l’oggetto ha un suo perché, soprattutto per chi non riesce ad allontanarsi dal suo orologio a bracciale da polso, con lancette e movimento analogico.