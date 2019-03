Garmin presenta lo smartwatch Approach S40

Antonino Caffo,

Il nuovo Garmin Approach S40 è uno smartwatch dedicato ai golfisti, con un prezzo di 270 euro. È bene precisare subito il cartellino perché oggetti concorrenti, come il TAG Heuer Connected Modular 45 Golf Edition, sono prezzati molto più in alto, escludendo un acquisto ad esempio ai principianti.

l Garmin Approach S40, che è impermeabile fino a 5 ATM, offre sul display da 1,2 pollici tutte le informazioni necessarie al golfista odierno: dagli ostacoli sul campo alle distanze da buche e green. Garmin promette una durata della batteria in modalità smartwatch di 10 giorni, mentre in modalità Golf con GPS abilitato, l’autonomia sarà di circa 15 ore con una sola ricarica. Vada per lo sport ma il Garmin è anche un ottimo compagno di viaggio durante il giorno, potendo visualizzare chiamate e messaggi, così come le notifiche intelligenti. Inoltre, il Garmin Approach S40 offre l’accesso ai profili di 41.000 campi da golf precaricati in tutto il mondo e le solite funzioni di tracciamento di fitness, come la corsa, a piedi o in bicicletta, e il monitoraggio del sonno.

Particolare interessante è la possibilità, per i golfisti, di esplorare buca per buca direttamente dal proprio polso grazie alla funzione Green View. Questa opzione permette di visualizzare le caratteristiche del terreno spostando sul display dello smartwatch il pin così da preparare nel migliore dei modi i colpi di avvicinamento alla buca. Le scorecard con punteggio Stableford si potranno caricare in modo autonomo durante la partita e saranno consultabili sia dall’Approach S40 che dalla app Garmin Golf.

In bundle c’è anche un pacchetto extra, Approach C10, con una serie di sensori da piazzarsi addosso per permettere al dispositivo di monitorare in maniera più approfondita l’attività fisica. Il nuovo Garmin Approach S40 è disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di 269,99 euro nella versione grigia e di 299,99 Euro per le versioni in nero e in oro. Il Garmin Approach bundle è invece disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di 349,99 Euro.