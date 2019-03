Ho. Mobile, lo stato della portabilità dall’app

Filippo Vendrame,

Novità importanti dedicate ai clienti Ho. Mobile. L’operatore virtuale di Vodafone ha avvisato di aver recentemente aggiornato la sua applicazione per smartphone iOS ed Android introducendo una funzione molto importante. Trattasi della possibilità di poter verificare lo stato della portabilità del proprio numero direttamente dall’applicazione.

Grazie a questa novità, i clienti Ho. Mobile in attesa della portabilità del loro numero potranno tenere sotto controllo tutto il suo iter e verificare eventuali ritardi o problemi. L’applicazione, di recente, si era aggiornata anche per introdurre un’opzione che permette di configurare facilmente l’APN dello smartphone per consentire di poter accedere correttamente ai servizi di rete. L’applicazione dell’operatore virtuale permette anche di vedere il credito residuo, ricaricare la SIM e attivarla attraverso una sistema di videochat con un operatore, oltre alla possibilità di poter richiedere la portabilità del proprio numero. Un’app molto completa che è un sicuro valore aggiunto all’offerta complessiva di Ho. Mobile.

Si ricorda che l’operatore virtuale di Vodafone attualmente offre una tariffa unica ai suoi nuovi clienti che propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati al costo di 11,99 euro al mese. La velocità massima in 4G è limitata a 30 Mbps in download e a 30 Mbps in upload. Nessun servizio nascosto, nessun obbligo minimo contattale e nessuna penale in caso di disdetta.

Ho. Mobile prevede anche una tariffa operator attack per chi proviene da Iliad, Kena Mobile e dagli altri operatori virtuali. In questo caso, il canone dell’offerta principale cala a 6,99 euro al mese.

Le SIM possono essere acquistate online, prenotate online e ritirate in alcuni punti vendita o direttamente nei negozi. Maggiori informazioni sulle offerte dell’operatore virtuale di Vodafone direttamente all’interno del suo sito ufficiale.