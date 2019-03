Firefox per iOS, versione ottimizzata per iPad

Luca Colantuoni,

Apple ha svelato il 18 marzo i nuovi iPad Air e iPad mini. Mozilla ha quindi approfittato dell’occasione per annunciare una nuova versione di Firefox ottimizzata per i tablet dell’azienda di Cupertino. Le principali funzionalità permettono di sfruttare al meglio l’area di visualizzazione disponibile.

Mozilla afferma giustamente che un iPad non è un iPhone di maggiori dimensioni, ma gli utenti utilizzano i tablet Apple per eseguire compiti differenti. Per questo motivo è stata sviluppata una versione di Firefox che offre un’esperienza d’uso ottimizzata, invece di adattare semplicemente la versione per iPhone. La funzionalità che consente di essere più produttivi è la modalità “split screen“. È possibile quindi affiancare due app e passare velocemente dall’una all’altra.

La visualizzazione “side-by-side” permette di eseguire facilmente determinate operazioni, ad esempio la condivisione dei link con Slack oppure usare il “drag&drop” per copiare in Firefox le credenziali (username e password) disponibili in Firefox Lockbox per iPad.

Mozilla ha inoltre migliorato la gestione delle schede, mostrandole come riquadri (tile), in modo da renderle subito visibili. Molto utile la funzionalità “Send Tabs“, con la quale è possibile inviare le schede allo smartphone (serve un account Firefox). È stato inoltre semplificato l’accesso alla navigazione privata, in quanto basta toccare l’icona nell’angolo inferiore sinistro.

Firefox per iPad supporta le scorciatoie da tastiera che vengono mostrate quando si preme il tasto Command sulla testiera esterna. Infine, il browser di Mozilla può essere impostato come predefinito per aprire i link inseriti nelle email di Outlook per iOS. Sono ovviamente presenti tutte le altre funzionalità, tra cui la modalità notturna, il tema scuro e la Tracking Protection.