Kena Mobile alza i prezzi

Filippo Vendrame,

Kena Mobile mette nuovamente mano al suo listino consumer che adesso è composto da solo due piani tariffari. La “brutta notizia” è che l’operatore virtuale di TIM ha nuovamente alzato i prezzi. La nuova offerta all inclusive “Kena 12,99” è sostanzialmente quella precedente ma proposta ad un euro in più. Nello specifico, questo piano tariffario prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet al costo di 12,99 euro al mese.

La velocità massima in 4G è limitata a 30 Mbps in download ed a 5,76 Mbps in upload. L’offerta è sottoscrivibile per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile e per chi mantiene il proprio numero portandolo da un altro operatore. Per questa offerta non è previsto alcun contributo di attivazione. Il costo per la SIM è pari a 5 euro. Per la tariffazione dei dati, in caso di superamento della soglia mensile, si applicano le condizioni previste dal Piano Base Kena, a meno di opzioni aggiuntive attive sulla linea. I minuti e gli SMS illimitati devono essere utilizzati in modo lecito, secondo buona fede e correttezza.

Kena 12,99 può essere attivata online, dall’app, nei negozi o chiamando il numero 181. La seconda proposta dell’operatore virtuale di TIM è “Kena 8,99” ed è un’offerta operator attack dedicata esclusivamente a tutti coloro che attivano una nuova SIM ed effettuano la portabilità da Tre, Iliad, Ho.mobile, 1Mobile / Carrefour UnoMobile, Bladna Mobile, BT Enìa / BT Italia, Coop Voce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio, NV Mobile, Optima Mobile, Poste Mobile, Tiscali e Welcome Italia (con esclusione di: Rabona, Ringo, Noitel e Nextus).

Kena 8,99 è sostanzialmente Kena 12,99 ma al costo di 8,99 euro al mese. Costi e modalità di attivazione sono i medesimi di quelli di Kena 12,99.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’operatore virtuale. A seguito del lancio di questa nuova offerta, la sensazione è che le offerte low cost che tanto avevano scosso il mercato, progressivamente stiano sparendo. Anche Ho. Mobile, infatti, ha recentemente alzato i prezzi e c’è chi specula sul fatto che anche Iliad, prima o poi, sarà costretto a fare altrettanto.