Windows 10 19H1 build 18362 è la versione RTM?

Filippo Vendrame,

Microsoft potrebbe aver scelto la build RTM di Windows 10 19H1. Nel corso del weekend, la casa di Redmond ha rilasciato agli Insider che fanno parte dello Slow Ring la build 18362 poco prima rilasciata agli Insider che fanno parte del Fast Ring. Trattasi della prima volta che il Fast Ring e lo Slow Ring dispongono della medesima build. Questo potrebbe essere il chiaro indizio che la casa di Redmod ha scelto la build definitiva del prossimo grande step funzionale del suo sistema operativo che dovrebbe debuttare ad aprile.

I tempi, del resto, erano maturi. A marzo era attesa questa scelta in quanto, adesso, Microsoft dovrà concentrarsi sulla build definitiva per eliminare tutti gli ultimi bug residui prima del rilascio definitivo. Ora che la build 18362 di Windows 10 è disponibile all’interno dello Slow Ring, il prossimo passo sarà di rilasciarla anche all’interno del Release Preview Ring. Ovviamente, prima di questo ultimo passaggio, il gigante del software dovrà risolvere ancora alcuni piccoli problemi. Il change log della build 18362 evidenzia la presenza di alcuni bug che ovviamente andranno sistemati prima del rilascio finale. Circa 6 mesi fa, con Windows 10 October 2018 Update, Microsoft ignorò questi ultimi passaggi importanti per affinare ogni aspetto del sistema operativo e sono ben noti i problemi a cui andò incontro nei mesi successivi.

Nei prossimi giorni è lecito attendersi che il gigante del software non rilasci più alcuna nuova build ma solamente una serie di aggiornamenti cumulativi per l’attuale build 18362 con l’obiettivo di ottimizzarla.

Non è stata comunicata la data ufficiale per il rilascio finale che avverrà nel corso del mese di aprile. L’unico dato certo è che una volta concluso il processo di sviluppo, Microsoft inizierà immediatamente a testare Windows 10 19H2 che sarà rilasciato il prossimo autunno.