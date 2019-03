Huawei P30 Pro, sensibilità ISO fino a 409.600

Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato a Parigi i nuovi top di gamma P30 e P30 Pro, con i quali vuole “riscrivere le regole della fotografia“. Infatti la caratteristica più interessante è rappresentata dal modulo fotografico posteriore composto da tre e quattro lenti, rispettivamente. Una delle novità è il sensore Super Spectrum con una sensibilità mai vista finora su smartphone e superiore anche al valore di alcune fotocamere professionali.

Il sensore, presente in entrambi i modelli, ha una risoluzione di 40 megapixel. Molti sensori fotografici sono di tipo RGGB, ovvero ogni pixel ha un sub-pixel rosso, due sub-pixel verdi e un sub-pixel blu. Huawei ha utilizzato invece un sensore RYYB, quindi i due sub-pixel verdi sono stati sostituiti da due sub-pixel gialli. Il colore giallo ha una lunghezza d’onda maggiore, per cui assorbe più luce rispetto al verde (fino al 40% secondo i test effettuati dal produttore). Dato che il giallo non è un colore primario, Huawei ha apportato le necessarie modifiche al processore d’immagine (ISP) e agli algoritmi.

Il vantaggio del sensore Super Spectrum si nota soprattutto negli scatti notturni, ovvero in condizioni di scarsa luminosità, come si può vedere nell’immagine all’inizio dell’articolo. Il P30 Pro può raggiungere una sensibilità ISO fino a 409.600, mentre il P30 si ferma a 204.800. L’ottimo P20 Pro può arrivare al massimo a 102.400. La migliorata sensibilità alla luce può essere sfruttata anche durante la registrazione video.

Altra caratteristica unica del P30 Pro è il teleobiettivo con zoom ottico 5x, ibrido 10x e digitale 50x. Per ottenere un simile livello di ingrandimento senza incrementare lo spessore dello smartphone, il produttore cinese ha ruotato il gruppo ottico e il sensore di 90 gradi, creando una struttura a periscopio. La lunghezza focale equivalente è 125 millimetri, mentre l’apertura è f/3.4. Il teleobiettivo del P30 è invece tradizionale e offre uno zoom ottico 3x.