Sony RX0 II, action cam con schermo orientabile

Candido Romano,

Sony ha svelato ufficialmente la fotocamera premium compatta RX0 II, fondamentalmente una action cam pensata per chi vuole girare video di qualità ma con un dispositivo leggero e che occupa poco spazio. Si tratta di un dispositivo resistente ad acqua e polvere (IP68), cadute e urti, che offre la registrazione 4K Ultra HD interna, un display LCD inclinabile di 180° verso l’alto e di 90° gradi verso il basso che funziona anche sott’acqua, ma anche nuove soluzioni per la stabilizzazione dell’immagine nelle riprese video.

Esteticamente rispetto alla prima generazione non ci sono grossi cambiamenti. Sony RX0 II monta un sensore Exmor RS CMOS da 1 pollice con risoluzione di 15.3 megapixel. Il processore d’immagine è il BIONZ X, che permette di avere un autofocus più veloce con poca luce e migliore riproduzione dei colori.

Per quanto riguarda il range ISO si va da un minimo di 80 a 12800, mentre l’obiettivo grandangolare Zeiss è un 24mm con apertura f/4.0, con una distanza minima di messa a fuoco di soli 20 cm: è quindi ideale per i selfie o le foto di oggetti molto ravvicinati.

Le dimensioni sono davvero contenute: 59 mm x 40,5 mm x 35 mm, con un peso di soli 131 grammi. La Sony RX0 II entra letteralmente in tasca ed è pronta per affrontare anche i viaggi più difficili. Resiste infatti sott’acqua fino a 10 metri di profondità, alle cadute da un massimo di 2 metri e agli urti con forza massima di 200 kg. Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging di Sony Europe, ha dichiarato:

In fase di sviluppo, l’obiettivo del modello RX0 originale era creare una fotocamera che offrisse nuove forme di espressione creativa, grazie al suo form factor e alle funzionalità tecniche. Abbiamo perfezionato queste caratteristiche con la nuova RX0 II e aggiunto ulteriori funzionalità che, secondo noi, ne faranno una fotocamera adatta a qualsiasi tipo di viaggio e che offre prestazioni di pari livello per foto e video in numerosissime situazioni di scatto e riprese di vlog.

La registrazione dei video arriva fino a 4K 30 fps, slow motion fino a 1000 fps in Full HD. La stabilizzazione dei video è elettronica e questi potranno essere editati con facilità grazie all’app Movie Edit Add-on. C’è anche la possibilità di usare il profilo colore S-log 2, più flessibile per la post produzione. Non prevede microfoni al suo interno, ma è possibile collegare soluzioni esterne al jack da 3,5 millimetri. L’uscita in Europa è prevista a maggio, mentre il prezzo comunicato per gli USA è di 700 dollari.