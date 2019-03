State of Play: realtà virtuale protagonista

Marco Locatelli,

La prima puntata di State of Play, una sorta di variante targata PlayStation del Nintendo Direct con la quale Sony presenta tutte le novità in ambito gaming, ha messo l’accento sulla realtà virtuale.

Il primo titolo annunciato è stato infatti Iron Man VR, esclusiva PlayStation VR ed un vero e proprio simulatore della tuta indossata dall’amatissimo e brillantissimo Tony Stark. Come si può vedere nel trailer mostrato durate State of Play, il giocatore veste letteralmente i panni (virtuali) di Iron Man, dalla possibilità di volare al lancio dei razzi dalle mani attraverso i comandi tramite gesture. Il gioco sarà disponibile in estate.

Successivamente è stato il turno di Crash Team Racing Remake, rivisitazione del popolare kart game con protagonista Crash Bandicoot e i suoi amici. Il titolo è in uscita il 21 giugno e su PlayStation 4 avrà delle retro-skin esclusive.

Sempre realtà virtuale, questa volta applicata ad un titolo che ha fatto tanto parlare di sé, un gioco che o lo si ama alla follia o lo si odia: No Man’s Sky. Questa estate è infatti previsto un aggiornamento gratuito, dal nome Beyond, che permetterà di giocare all’avventura sci-fi di Hello Games con la realtà virtuale.

Annunciato poi il dungeon crawler Readyset Heroes, una sorta di Diablo cartoonesco che permette a due squadre da 4 giocatori di affrontare orde di mostri in due dungeon differenti e, alla fine, i due team si scontrano in una battaglia finale.

Interessante poi Observation, un’avventura fantascientifica nella quale il giocatore veste i panni di una IA che controlla una stazione spaziale con l’obiettivo di aiutare l’astronauta Emma Fisher a sopravvivere. Il gioco sarà disponibile dal 21 maggio.

Tornando a bomba sulla VR, Sony ha mostrato un trailer di 1 minuto durante il quale vengono mostrati ben sette titoli per la realtà virtuale. A questa pagina sul blog PlayStation ufficiale vengono decritti nel dettaglio.