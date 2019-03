Vodafone Unlimited x4 Pro, più Giga nei negozi

Filippo Vendrame,

Vodafone Unlimited x4 Pro è una tariffa dell’operatore attivabile sia dai vecchi che dai nuovi clienti sino al prossimo 7 di aprile 2019. Grazie alla speciale offerta “Raddoppia Giga”, chi attiverà questo piano tariffario presso i Vodafone Store potrà disporre di un maggior quantitativo di traffico dati rispetto a chi attiverà il piano online.

Normalmente, infatti, Vodafone Unlimited x4 Pro prevede chiamate illimitate, 10 GB di traffico dati e traffico illimitato nelle app di Chat, Mappe, Social e per ascoltare Musica. Il tutto a 14,99 euro al mese. Attivando il piano tariffario in un Vodafone Store, i clienti potranno disporre di ben 25 GB di traffico dati al mese. Il tutto allo stesso prezzo della tariffa attivabile sul sito Web di Vodafone. L’addebito mensile di Vodafone Unlimited x4 Pro avviene su carta di credito o conto corrente bancario.

In realtà, gli utenti possono richiedere l’addebito anche sul credito residuo. In questo caso, però, il canone sale a 19,99 euro al mese. L’attivazione prevede un costo di 29 euro scontato a 3 euro ma solamente se durante la permanenza in Vodafone il cliente effettuerà ricariche per almeno 239 euro. In caso contrario, lo sconto sarà addebitato al cliente. Per i già clienti, il cambio piano costa, invece, 22,50 euro.

Nessun SMS incluso nel pacchetto. In caso di invio di un messaggio di testo, il cliente Vodafone andrà a pagare 29 centesimi di euro.

In Unione Europea, in roaming, Vodafone Unlimited x4 Pro offre 6 GB di traffico dati da utilizzare. Il piano integra anche il servizio “Rete Sicura”, gratis il primo mese. Successivamente sarà necessario pagare 1,49 euro al mese, salvo disattivazione. Le funzioni hotspot sono incluse nel piano tariffario.

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito ufficiale di Vodafone.