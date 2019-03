Wind rimodula Noi Unlimited+

Filippo Vendrame,

Notizie poco piacevoli in arrivo per alcuni clienti Wind. L’operatore, brand di Wind Tre, ha annunciato una rimodulazione che colpirà il profilo tariffario Noi Unlimited+ a partire dalla prima fattura utile dal 5 Giugno 2019. Il costo dell’offerta sarà aumentato di 2 euro al mese. Se già attive sulla linea, saranno comunque preservate fino alla loro scadenza tutte le eventuali promozioni in essere.

Tutti i clienti interessati dalla suddetta modifica, riceveranno comunicazione in fattura. Come previsto dall’art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, i clienti Wind potranno non accettare la modifica e quindi potranno esercitare il diritto di recesso dal contratto dai servizi Wind o passare ad altro operatore senza penali né costi di disattivazione entro il 4 giugno 2019, inviando una comunicazione avente come causale di recesso: “modifica delle condizioni contrattuali”. I canali attraverso cui potrà arrivare la disdetta sono i seguenti:

lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: WIND Tre SpA. – Servizio Disdette – Casella Postale 14155 – Ufficio Postale Milano 65 – 20152 Milano

PEC all’indirizzo servizioclienti155@pec.windtre.it

punto vendita Wind di proprietà

chiamata al 155 per acquisire la richiesta ed accertando la propria identità

inviando una richiesta da Area Clienti Wind dalla sezione Assistenza Guidata

In caso di passaggio ad altro operatore con mantenimento del numero, oltre ad inviare la comunicazione di recesso, è necessario effettuare la richiesta di passaggio direttamente all’altro operatore entro lo stesso termine del 4 giugno 2019.

Sull’offerta oggetto di modifica, in quanto solo voce, non sono previsti apparati in vendita abbinata. Qualora il cliente decidesse di recedere e alla linea interessata dalla presente proposta di modifica fosse associato un contratto per l’acquisto rateizzato di un prodotto in corso di vigenza, nella suddetta comunicazione e prima di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore potrà decidere se pagare le rate residue anche in un’unica soluzione, indicando tale scelta nella comunicazione inviata.