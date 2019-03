Microsoft annuncia i Games with Gold di aprile

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato i titoli rientranti nella promozione Games with Gold del mese di aprile 2019 per gli utenti Xbox One e Xbox 360. Trattasi della ben nota ed apprezzata iniziativa che vede offrire ogni mese ben due giochi in omaggio sia ai possessori di una console Xbox One che a tutti coloro che possiedono la vecchia console Xbox 360. Per poter accedere a questa interessante offerta, gli utenti devono essere abbonati al programma Xbox Live Gold che offre anche ulteriori vantaggi come il supporto al multiplayer o l’accesso priliegiato ad alcune scontistiche particolari.

Mese di aprile decisamente interessante per i possessori di una console Xbox One. A partire dal primo giorno di aprile sarà disponibile l’action-RPG sci-fi The Technomancer. A partire dal 16 del mese, invece, i giocatori potranno scaricare e giocare al titolo open world Outcast: Second Contact. Non meno interessanti le offerte per la vecchia console Xbox 360. Dal primo del mese sarà disponibile Star Wars: Battlefront II. Dal 16 del mese, i giocatori potranno mettere le mani sul famoso titolo Ghost Recon: Advanced Warfighter 2.

Da evidenziare che grazie alla funzione di retrocompatibilità, i possessori di una console Xbox One potranno mettere le mani anche sui titoli per Xbox 360. Questo significa che per questi utenti i giochi a disposizione all’interno della promozione Games with Gold saranno 4 e non 2.

Trattasi, dunque, di una ghiotta opportunità offerta da Microsoft per rinnovare il proprio parco giochi senza dover mettere ulteriormente le mani al portafoglio. Tutti i giochi potranno essere scaricati attraverso una sezione apposita della dashboard della console. La promozione è un’esclusiva della casa di Redmond e non potrà essere riscattata altrove.