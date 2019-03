Netgear, nuovi mobile router M2 e M5

Filippo Vendrame,

Netgear è stata protagonista di CES e Mobile World Congress con il primato nell’innovazione nel modo dell’internet ultraveloce in mobilità. L’azienda ha già definito la roadmap d’introduzione dei nuovi dispositivi mobile router che consentirà di sfruttare al massimo le potenzialità delle reti attuali e usufruire della nuova infrastruttura 5G in corso d’implementazione.

Protagonisti di questa rivoluzione sono la famiglia di prodotti Nighthawk Mobile Router che, combinando la praticità di un hotspot mobile con tutte le funzionalità di un router, supportano fino a 20 dispositivi WiFi su una singola connessione in completa sicurezza e per tutta la giornata senza bisogno di ricarica. Attualmente, il modello di punta della famiglia Nighthawk Mobile è rappresentato da M1 il primo router mobile con connettività Gigabit 4G LTE che consente una velocità di download fino a 1 Gbps, supporto di 20 dispositivi WiFi, schermo LCD, gestione e monitoraggio del dispositivo e del client tramite l’intuitiva app NETGEAR MOBILE.

Il passo successivo verso l’internet ultraveloce in mobilità sarà l’evoluzione di M1, l’M2 che, garantendo tutte le caratteristiche in termini di durata, intuitività e semplicità, raddoppia il limite di download dagli attuali 1 Gbps a 2 Gbps garantendo una ancor più fluida fruizione di contenuti in streaming, trasferimento veloce di grandi pacchetti dati e la possibilità di gaming fluido e in mobilità.

Il punto di atterraggio della serie M di Netgear è già realtà in US con l’introduzione e la commercializzazione del modello M5 in partnership con AT&T, il primo device basato sullo standard di comunicazione con onde millimetriche con supporto della rete 5G che porta a un livello superiore le caratteristiche di fluidità e velocità con un download fino a 5 Gbps.