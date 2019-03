WhatsApp Dark Mode si mostra in immagini

Candido Romano,

La Dark Mode in WhatsApp potrebbe presto essere realtà. Si tratta della modalità scura, già presente in diverse applicazioni. Grazie a un nuovo report di WABetainfo ci sono nuove informazioni su questa funzionalità molto richiesta dagli utenti dell’app di messaggistica.

Bisogna sapere infatti che nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android, precisamente la 2.19.82, consente di vedere in immagini la Dark Mode. Questa modalità è perfetta sicuramente per gli utenti dotati di smartphone con schermo OLED, dato che si caratterizzano per i loro neri perfetti. Inoltre la modalità scura è apprezzata molto per consentire il riposo degli occhi, soprattutto di sera, quando la luce dello smartphone sembra più abbagliante.

La Dark Mode è stata quindi implementata nella beta, ma non è ancora disponibile. In realtà dalle informazioni apprese sembra che questa modalità scura di WhatsApp non presenti un nero perfetto, ma con tinte che variano anche verso il grigio scuro. Per coloro che vogliono proprio sapere di che colore si tratti, questo è rappresentato dal codice esadecimale #111111. Servirà comunque ad avere un buon risparmio sul fronte autonomia, del resto questa modalità viene sviluppata anche per questo motivo.

Le immagini a corredo mostrano alcune schede che riguardano le impostazioni, ma non le chat in modalità scura. Attualmente non si conosce un periodo preciso di disponibilità della Dark Mode nella versione standard dell’app, dato che è ancora in sviluppo. Raggiungerà chiaramente prima la beta, poi sarà disponibile per tutti in un secondo momento.

Come detto diverse app stanno rendendo disponibile questa opzione, come ad esempio YouTube, Messaggi su Android e molte altre, con l’arrivo anche su Google Chrome. Un trend che piace agli utenti, stanchi di guardare dispositivi troppo luminosi, specialmente di sera.