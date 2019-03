Arriva Rogue 13X, notebook con Apollo Lake

Antonino Caffo,

Datamatic ha lanciato il suo nuovo brand, Rogue, al debutto con un nuovo notebook, potente e performante e dal prezzo per niente male, il 13X da 299 euro. Si tratta di un portatile con display da 13,3 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel), processori Intel e sistema operativo Windows 10.

Esteticamente, c’è un telaio in alluminio, robusto ma leggero al tempo stesso, sotto il quale batte un Intel Celeron N3350 (fino) a 2.4GHz della serie Apollo Lake, con consumi ridotti e performance ottimizzate. Al suo fianco, 4 GB di memoria RAM, 32 GB di storage flash e slot per schede microSD e unità SSD aggiuntive, per conferire maggiore spazio di memorizzazione. Il Rogue 13X propone una porta USB 2.0, una USB 3.0, jack audio da 3.5 mm, una porta HDMI e moduli Bluetooth 4.0 e WiFi per le reti wireless. Datamatic ha previsto per il suo Rogue X13 due opzioni ulteriori di archiviazione, una da 120 GB e un’altra da 240 GB, nella forma di SSD già installati.

In vendita a partire da metà aprile con prezzi da 299 euro per il modello base (RNB13X), 329 euro per la versione con SSD da 120 GB (RNB13XS1) e 349 euro per quella con unità SSD da 240GB (RNB13XS2), il Rogue 13X è il primo della famiglia di notebook del marchio che, secondo Datamatic, si rivolgono a un pubblico esigente ma che non ha intenzione di andare oltre una certa soglia di spesa nell’acquisto di un dispositivo del genere.

Attualmente, i prodotti Rogue si trovano sia nei principali store online che nelle catene nazionali e negozi specializzati: da Amazon a Monclick, passando per Mediaworld, Trony e Unieuro. La garanzia, ovviamente, è di due anni con validità in Italia e tutte le varie licenze di uso per Windows 10 e software correlati.