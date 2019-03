Spotify pensa alle coppie: ecco Premium Duo

Marco Locatelli,

Spotify pensa a coppie e/o coinquilini e lancia una nuova formula di abbonamento a due. Si tratta di Premium Duo, una soluzione più economica di Family e che permette, al costo di 12,49 euro, di avere due account per “coppie sotto lo stesso tetto” (come recita il claim).

Tra i vantaggi esclusivi una playlist Duo Mix composta da brani che piacciono a entrambi gli utenti, la possibilità di condividere l’intera libreria di musica salvata e Duo Hub, dove gestire account e impostazioni. Per ora si tratta di un test limitato solo nei seguenti paesi: Colombia, Cile, Danimarca, Irlanda e Polonia.

Spotify ha fatto sapere che l’abbonamento è disponibile per gli utenti nuovi e già esistenti, e attivandolo si mantengono tutte le canzoni e le playlist Premium salvate in precedenza.

Premium Duo è una soluzione essenzialmente più economica rispetto alla sottoscrizione di due abbonamenti Premium separati (9,99 euro al mese ciascuno), o un piano famiglia che permette di avere cinque account con 14,99 euro mensili. L’unico requisito è che per poterlo attivare è necessario convivere con qualcuno.

Il pilot di Premium Duo è parte dell’impegno di Spotify per esplorare continuamente nuovi modi per migliorare l’esperienza Premium – ha detto un portavoce di Spotify in una nota – Eseguiamo abitualmente una serie di progetti pilota e programmi per migliorare la nostra esperienza utente, che può aprire la strada a cambiamenti più ampi del nostro prodotto o semplicemente darci importanti insegnamenti

Ricordiamo che l’abbonamento Premium comprende la modalità offline, permette di ascoltare tutta la musica che si vuole senza alcuna interruzione pubblicitaria, offre la possibilità di ascoltare qualunque brano anche dallo smartphone, semplicemente premendo “Avanti” si può skippare i brani illimitatamente, audio di qualità elevata.

Al momento facendo il passaggio a Spotify Premium i primi 30 giorni di prova sono gratuiti. Finito il periodo di prova, l’abbonamento avrà un costo di 9,99 euro al mese. Esiste inoltre la formula Spotify Family che, con 14.99 euro, permette di condividere l’abbonamento con altre 5 persone mantenendo comunque il proprio account individuale. È possibile annullare l’abbonamento in qualsiasi momento. Vedremo dunque se la formula Duo arriverà in Italia in versione definitiva.