TWT e Open Fiber per la banda larga nelle aziende

Filippo Vendrame,

TWT e Open Fiber accelerano la diffusione della banda ultralarga per le aziende italiane. Open Fiber e TWT hanno siglato un importante accordo per la fornitura di fibra ottica ultraveloce con l’obiettivo di migliorare l’accesso alla connettività di ultima generazione da parte delle aziende italiane.

L’aumento continuo della quantità di dati gestiti e trasferiti dalle imprese ha portato alla richiesta di soluzioni sempre più personalizzate e affidabili. Scegliendo un partner come Open Fiber, TWT punta ad offrire ai propri clienti l’accesso a servizi ancora più avanzati e performanti. Connettività in fibra dedicata, Unified Communications e Cloud sono indispensabili per tutte le aziende che considerano la digitalizzazione un elemento essenziale per la propria attività e necessitano della miglior velocità di connessione disponibile oggi sul mercato.

Il piano di Open Fiber prevede, con investimenti diretti, il cablaggio di 271 città italiane con una rete in fibra ottica in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente all’interno di case, aziende e sedi della Pubblica Amministrazione), l’unica in grado di raggiungere velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo.

Alessandra Sponchiado, General Manager & COO di TWT:

Siamo abituati ad ascoltare i bisogni dei nostri clienti e a tradurli in soluzioni che li accompagnano nel percorso di trasformazione digitale. Grazie a questo accordo, la suite di servizi TWT amplia l’accesso alla banda ultralarga e incrementa la propria capillarità in tutte le città coperte dalla rete Open Fiber.

Brian Turnbow, CTO di TWT:

Le esigenze di comunicazione e la quantità di dati in rete sono aumentate notevolmente negli ultimi anni e sono key driver per i servizi di Unified Communications, Cloud e Connessione in Fibra ottica che offriamo ai nostri clienti. L’accesso ai dati e la continuità dei servizi disponibili sempre, ovunque e velocemente, sono fondamentali per tutte le aziende, questo è il nostro credo.

Simone Bonannini, direttore Marketing e Commerciale di Open Fiber:

L’infrastruttura in fibra FTTH che stiamo realizzando in tutta Italia e che mettiamo a disposizione come wholesaler è fondamentale per ridurre il divario digitale del Paese e dare un forte impulso alla competitività delle imprese. Una connessione ultraveloce, sicura ed affidabile costituisce un elemento chiave per garantire alle nostre aziende un margine competitivo in un mercato sempre più globale e interconnesso.